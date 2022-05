Dießen lehnt eine Sicherheitswacht ab

Plus Die Gemeinden Schondorf und Utting sprechen sich für eine gemeinsame Sicherheitswacht mit Dießen aus. Die Mehrheit des Dießener Marktgemeinderats will aber etwas anderes.

Die Gemeinderäte in Schondorf und Utting haben sich bereits für eine gemeinsame Sicherheitswacht mit Dießen ausgesprochen. Nun stand das Thema auch im Marktgemeinderat auf der Agenda. Die Ratsmitglieder erteilten dem Vorhaben aber eine Absage und wollen lieber einen anderen Weg gehen.