Dießener Feuerwehr will Quereinsteiger aktivieren

Beim Aktionstag begeistert die Dießener Feuerwehr viele Kinder und Jugendliche. Jetzt veranstaltet sie auch einen Abend für potenzielle Quereinsteiger.

Der Aktionstag der Feuerwehr Dießen an Rande des Marktsonntags Mitte September hat bei vielen Kindern und Jugendlichen Interesse geweckt. „Wir hatten kürzlich ein Treffen mit den interessierten Jugendlichen und daraus scheint eine starke Jugendgruppe zu entstehen“, freut sich Kommandant Florian König. Knapp 20 Buben und Mädchen werden in die Jugendgruppe aufgenommen.

Aber die Feuerwehr wollte mit dem Aktionstag auch sogenannte Quereinsteiger ansprechen. Das heißt: Personen, die schon über 18 sind, sollen für den Feuerwehrdienst begeistert werden.

Auch für Interessierte, die in Dießen arbeiten, aber woanders wohnen

„Bei unserem Infostand haben sich mehrere Erwachsene mit Interesse gemeldet. Daraus machen wir jetzt auch für diesen Personenkreis einen Infoabend“, kündigt König an. Stattfinden wird er am Dienstag, 4. Oktober, ab 19 Uhr im Gerätehaus (Johannisstraße 24) einen Infoabend.

Dieser Abend richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, die schon länger mit dem Gedanken spielen, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. Auch wer in Dießen arbeitet, aber woanders wohnt, ist willkommen.

Nähere Informationen gibt es bei Kommandant Florian König (auch wenn man am 4. Oktober keine Zeit hat): 0172/3561135 oder per Mail an kommandant@feuerwehr-diessen.de. (AK)

