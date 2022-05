Eine Ausstellung in Dießen erinnert an Georg Filser

Ein halbes Jahr nach seinem Tod werden im Blauen Haus in Dießen für einen Abend Gemälde von Georg Filser gezeigt.

Einen Abend lang wird am Donnerstag, 12. Mai, ab 18 Uhr im „Blauen Haus“ in Dießen mit einer Gemäldeausstellung an Georg Filser und sein künstlerisches Schaffen erinnert. Filser, der Vater des Dießener Computerspezialisten und Hobby-Theatermachers Chris Filser, hatte sich in seinem Ruhestand viel gemalt, im Herbst 2021 ist er verstorben. Aus seinem künstlerischen Nachlass wurde jetzt die Ausstellung im Blauen Haus zusammengestellt.

Georg Filser wurde am 1944 in Birkenstein bei Fischbachau geboren, als seine Mutter aus München vor dem Krieg geflüchtet war, aufgewachsen ist der dann in Giesing. Georg Filser lernte bei der Firma Philips in München Fernsehtechniker und reparierte nun die ersten Fernsehgeräte in der Großstadt. Später zog er mit seiner Familie, zu der neben Frau Christa auch Sohn und Tochter gehörten, nach Riederau. Filser stieg bei Philips bis zum Serviceleiter der Region Süd auf, wenngleich sein Büro in Hamburg war. Als Manager freute er sich besonders, wenn er an den Wochenenden an den Ammersee zurückkommen konnte.

Filser war ein Segler, Skifahrer und Mountainbiker. Mit dem Malen begann er, als erst einmal nur zur Entspannung Farbe auf die Leinwand warf. Durch einen Malkurs bei Kurt Bergmaier im „Blauen Haus“ in Schondorf hat er auch noch viele andere Bilder gemalt. Bald wurden auch Aktzeichnungen sein Hobby. Mit der Malgruppe unternahm er zahlreiche Reisen, in denen weitere Werke, insbesondere Landschaftsbilder, entstanden. (ak)