vor 5 Min.

Der Schützengau Ammersee ehrt seine Funktionäre und Sportler

Plus Die Schützen im Gau Ammersee halten nach zweijähriger Pause ihren Jahrtag ab. Erfolgreiche Sportler und verdiente Funktionäre stehen im Fokus.

Von Raimund Fellner

Neben den sportlichen Aktivitäten werden im Schützengau Ammersee besonders Tradition und Brauchtum gepflegt. Nach zweijähriger Corona-Pause begann der Gaujahrtag in Eresing traditionell mit der Kranzniederlegung und Totengedenken der 20 Gauvereine am Kriegerdenkmal. Anschließend zog der Festzug zum Gottesdienst in die Kirche St. Ulrich. Nach dem Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Thomas Wagner, ging der Zug der Schützenvereine mit ihren Fahnenabordnungen in den Festsaal beim Alten Wirt. Dort begann der Ehrenabend. Gewürdigt wurde auch mehrere Leistungssportler für ihre guten Platzierungen.

