Holzhausen: Gasteiger-Villa öffnet an Ostern mit einer Sonderausstellung

Das Künstlerhaus Gasteiger in Holzhausen öffnet an Ostern mit einer Sonderausstellung. Gemälde von Anna Sophie Gasteiger und Julius Exter sind zu sehen.

„Positionen – Anna Sophie Gasteiger und Julius Exter“ – so lautet der Titel der diesjährigen Sonderausstellung der Bayerischen Schlösserverwaltung im Künstlerhaus Gasteiger in Holzhausen am Ammersee, die ab Ostersonntag

(17. April) bis 25. September geöffnet ist. Die Ausstellung verdeutlicht anhand historischer Aufnahmen, wie Anna Gasteiger und Julius Exter gemalt haben und trotz ähnlicher Situationen in ihrer Malerei unterschiedliche Positionen einnehmen.

Gemälde von Julius Exter, wie dieser weibliche Akt im Schilf, sind in der Sonderausstellung zu sehen. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

Die beiden Künstler Anna Sophie Gasteiger (1877-1954) und Julius Exter (1863-1939) kannten einander gut. Im Jahr 1897 besuchte die zwanzigjährige Architektentochter die von Mathias Gasteiger und Julius Exter gegründete „Mal- und Bildhauerschule Schloß Deutenhofen“ bei Dachau.

Die Gasteigers kaufen ein Ufergrundstück in Holzhausen

Ein Jahr später vermählte sich Anna Sophie mit Mathias Gasteiger. Nachdem Schloss Deutenhofen im Frühjahr 1901 aufgegeben wurde, erwarb das Paar 1902 ein Ufergrundstück in Holzhausen, wo sie in den folgenden Jahren eine kleine Villa (das heutige Künstlerhaus Gasteiger) errichten ließen. Exter gründete 1902 seine eigene Malschule in Übersee-Feldwies am Chiemsee.

Julius Exter, Blumenweg im eigenen Garten heißt dieses Bild von Julius Exter, das zwischen 1925 und 1930 entstand. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

Nach 1900 gingen Anna Sophie Gasteiger und Julius Exter auch künstlerisch getrennte Wege. Die Ausstellung zeigt anhand ihrer Landschaftsbilder und Stillleben die Parallelen und Unterschiede der beiden Künstler auf und lädt zum Vergleich ihrer Werkgruppen ein. Durch die genauere Betrachtung wird deutlich, wie schnell sich die Schülerin von ihrem Lehrer künstlerisch emanzipiert hat und zu einer eigenen Formensprache und Pinseltechnik gelangt ist.

Aufwendige Sanierung des Badezimmers

Eine wichtige Ergänzung zur Ausstellung bietet das Bad, dessen Glasdach von Restaurator Oliver Schach und Sebastian Kleis aufwendig saniert und gereinigt wurde. Außerdem wurden zahlreiche Einzelteile des originalen Handwaschbeckens von der Restauratorin Hannah Holland gereinigt, ergänzt, zusammengesetzt und an ihrem ursprünglichen Ort montiert. Das Bad erscheint nunmehr im neuen Glanz.

Um 1930 malte Anna Sophie Gasteiger dieses Stilleben mit dem Titel "Weiße Gladiolen". Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

Das Künstlerhaus ist nach Angaben der Bayerischen Schlösserverwaltung vom 17. April bis zum 30. Oktober 2022 jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (ak)