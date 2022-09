Ammersee

Im früheren Klostergut Wessobrunn sollen 44 Wohnungen entstehen

Ein altes Gemälde zeigt das „Schlösschen“ am Eingang des Wessobrunner Klosterguts. Auf dessen Gelände sollen 44 Genossenschaftswohnungen gebaut werden.

Plus Die Maro-Genossenschaft will das Wessobrunner Klostergut umbauen. In der früheren Landwirtschaft von St. Ottilien soll günstiger Wohnraum entstehen.

Das Klostergut oberhalb von Wessobrunn gehört dem Kloster St. Ottilien. Seit zwei Jahrzehnten wird es nicht mehr von den Mönchen bewirtschaftet. Nach der Aufgabe der Ökonomie stand ein Großteil der Gebäude leer, in einigen der Räume im Erdgeschoss haben Künstler ihre Ateliers eingerichtet. Auch vier Wohnungen werden noch als solche genutzt. Jetzt soll wieder richtig Leben in die alten denkmalgeschützen Gebäude einziehen, die die Gemeinde Wessobrunn gepachtet hat. Die Maro-Genossenschaft plant den Umbau von Wirtschaftsgebäuden zu Wohnungen. Laut Geschäftsführer Martin Okrslar sind 44 Wohnungen möglich.

