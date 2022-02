Ammersee

vor 2 Min.

In Dießens Geschäftswelt ist Bewegung

Simone Kramer eröffnet in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen ein Modegeschäft.

Plus In Dießen eröffnet einen Laden für „kurvige Frauen“. Ein anderes Geschäft zieht um und startet mit mehr Platz und neuem Konzept. Ein neues Angebot gibt es auch in der Brunnenstraße.

Von Christian Mühlhause und Ulrike Reschke

In Der Dießener Geschäftswelt gibt es Wechsel, Neueröffnungen und Verzögerungen. Der Ammersee Kurier hat die Entwicklungen zusammengetragen und mit den Ladeninhaberinnen gesprochen.

