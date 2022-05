Kirche will Millionen in Erweiterung des Pollinger Hospizes investieren

Plus Die Dominikanerinnen wollen im Kloster Polling einen Neubau für ihr Hospiz errichten. Wie Bischof Dr. Bertram dieses Investment bewertet.

Das Hospiz in Polling soll für mehrere Millionen Euro einen Anbau erhalten. Die Beteiligten - unter anderem der Orden der Dominikanerinnen und zwei Hospiz-Vereine - haben jetzt das Projekt vorgestellt. Mit dabei war auch der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier, denn auch das Bistum wolle einen Millionenbetrag beisteuern.