Konzert in Dießen: Roland Hefter, der Sänger und Helfer

Der Münchener Liedermacher Roland Hefter gastiert bei der Dießener SPD. Er sieht sich nur als Künstler, sondern ist in seiner Stadt auch für arme und benachteiligte Menschen aktiv.

Mit viel Applaus von einem großen Publikum wurde der Mundart-Liedermacher Roland Hefter im Blauen Haus in Dießen begrüßt. Bereits im Vorverkauf waren die 150 Karten für die Benefizveranstaltung „So lang’s no geht“ schnell vergriffen. Der SPD-Ortsverein Dießen organisierte die Veranstaltung, deren Erlös in Höhe von 2000 Euro an die Hilfe für die Ukraine geht.

„Unsere SPD Benefiz-Veranstaltung war ein voller Erfolg, Roland ist einfach ein toller Mensch und sein neues Programm ist wirklich mitreißend“, berichtet Gemeinderätin Hannelore Baur von der Veranstaltung und erzählt weiter „für mich ist es immer noch ungewohnt wieder mit so vielen Menschen in einem Raum zu sitzen, herzhaft zu lachen und zu singen, diese Normalität hat uns allen richtig gutgetan“.

Die "Helferschweine" von Roland Hefter helfen auch in der Ukraine

Der Münchner Liedermacher Roland Hefter engagiert sich seit Beginn des Krieges für die Ukrainehilfe. Mit dem gemeinnützigen Verein „Helferschweine“ organisiert Hefter mit weiteren Ehrenamtlichen regelmäßig Hilfstransporte in die Ukraine. Laut den Angaben des Vereins erreichen die Konvois, die über Spenden finanziert werden, die Menschen in der Ukraine direkt im Kriegsgebiet. „Zuletzt fuhr ein Konvoi mit Krankenhausbetten sowie medizinischer Versorgung nach Kiew und wurde von dort aus weiter verteilt“, berichtet Roland Hefter und fügt hinzu: „Die Spenden werden ganz gezielt für lebenswichtige Hilfsgüter eingesetzt, da wo die Not in der Ukraine am größten ist.“

Während der Benefizveranstaltung im Blauen Haus erzählte der Liedermacher auch von seinen persönlichen Erfahrungen als SPD-Politiker im Münchner Stadtrat, dem der gelernte Schildermacher und Grafiker seit 2020 angehört. Die Themen soziale Gerechtigkeit und Armut wurden von Hefter ebenso ehrlich angesprochen, wie seine Zweifel über zu viel Vorschriften und Verbote. Als passionierter Radfahrer habe er zum Beispiel durchaus Verständnis für Autofahrer. „Auch wenn das Auto nicht ständig nötig ist, so ist es für viele Menschen ein wichtiges Fortbewegungsmittel“, gibt Hefter zu bedenken. Aus seiner Sicht gehe es in der Politik darum, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben und sie nicht allein mit Verboten zu verschrecken.

Roland Hefters Texte sind von einer sozialen Grundhaltung anderen gegenüber geprägt

Auch seine persönlichen Erfahrungen vom Älterwerden spricht Hefter sehr authentisch an und seine Lieder sind dabei stets von einer sozialen Grundhaltung anderen Menschen gegenüber geprägt. Stücke wie „Des hab i vergessen“ oder „So is da Mensch“ kamen beim Publikum besonders gut an.

Hefter berichtete unter anderem von seinem Verein „Ein Herz für Rentner“. Er möchte nach eigener Aussage mit seinem ehrenamtlichen Engagement Menschen helfen, die von ihrer Rente in München nicht leben können. „Da arbeiten die Leute ihr Leben lang und am Ende müssen sie dann an einer der Tafeln in der langen Schlange stehen und um Lebensmittel Spenden bitten“, kritisiert der SPD-Politiker die Situation vieler Rentnerinnen und Rentner. Der Verein setzt sich für ein würdevolles Älterwerden ein, unterstützt alte Menschen in Not und spricht sie mit niederschwelligen Freizeitangeboten an.

Von der Freude, anderen zu helfen

Als Sozialdemokrat und Liedermacher bekennt sich Roland Hefter in seinem neuen Programm „So lang’s no geht“ auch immer wieder zu menschlichen Schwächen. In Liedern wie „Des stört mi nur bei Dir“ bringt er dies besonders zum Ausdruck. Der Liedermacher scheint aus seinen Auftritten und seinem vielseitigen Engagement auch Kraft und Ideen für neue Projekte zu schöpfen. In seinem Stück „Dua Dir was Guads“ beschreibt er besonders dieses Gefühl der Freude, anderen Menschen zu helfen, und er betont dabei immer wieder, wie wichtig der Zusammenhalt in schwierigen Zeiten ist.

„So ein Engagement geht eben nur, wenn man miteinander zusammenarbeitet und nicht gegeneinander agiert“, kommentiert Patrik Beausencourt vom Dießener Gemeinderat zum Abschluss die Benefizveranstaltung. Der SPD-Ortsvorsitzende engagiert sich ebenfalls ehrenamtlich für die Ukrainehilfe und zeigte sich sehr dankbar und zufrieden über die hohe Spendenbereitschaft des Publikums. Die Kunstpostkarten von Silvia Pätz wurden für die Benefizveranstaltung ebenfalls zum Verkauf angeboten. Ein Teil des Erlöses soll nun laut Beausencourt an den Verein „Helferschwein“ nach München gehen und ein Teil zur Ukraine-Hilfe in Dießen.