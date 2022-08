Ammersee

Kronjuwelenhochzeit in Utting: Seit 75 Jahren gemeinsam durchs Leben

Plus Lieselotte und Ludwig Holz aus Utting feiern Kronjuwelenhochzeit. Der Sommer,in dem sie in der kargen Nachkriegszeit heirateten, war ähnlich heiß wie dieses Jahr.

Von Dagmar Kübler

Schon einmal hat unsere Redaktion über das Ehepaar Holz aus Utting berichtet. Damals feierten sie ihr 70-jähriges Ehejubiläum. Seitdem sind fünf Jahre vergangen, Lieselotte Holz ist 94 Jahre alt und Ludwig Holz kann am 5. Dezember seinen 100. Geburtstag feiern. Dieser Tage konnten sie ihr 75-jähriges Ehejubiläum in ihrem Zuhause, das sie 1969 in Utting gebaut haben, feiern.

