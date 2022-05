Ammersee

vor 17 Min.

Kultur: Was beim Töpfermarkt in Dießen geboten ist

Plus Nach der Corona-Zwangspause wird am 26. Mai der Dießener Töpfermarkt eröffnet. Viele Keramiker sind am Start und auch Kunsthochschulen. Was alles auf dem Programm steht.

Von Uschi Nagl

Direkt am Ort des Geschehens, am Seeufer und im ADK-Pavillon am Dampfersteg berichteten die Marktmacher eine Woche vor der Eröffnung des 20. Dießener Töpfermarktes über Bewährtes und Neues bei der mit viel Freude erwarteten Jubiläumsveranstaltung. Nach zwei Jahren Zwangspause werden zu den Markttagen, die am Donnerstag, 26. Mai in den Seeanlagen festlich eröffnet werden und mit einem großartigen Rahmenprogramm bis Sonntag, 29. Mai dauern, 165 Keramiker aus elf Ländern und tausende von Besuchern erwartet. Was alles geboten sein wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .