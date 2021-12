Ammersee

Kunsthandwerk: Seit 225 Jahren glänzt das Zinn in Dießen

Vor 225 Jahren gründete die Familie Schweizer in Dießen eine Zinngießerei. Inzwischen ist mit Martin Schweizer die siebte Generation im Geschäft.

Plus Heiligabend 1796 gilt als das Gründungsdatum der Zinngießerei Schweizer. Inzwischen entstanden daraus zwei Firmen. Doch die beiden wollen jetzt wieder mehr miteinander arbeiten.

Von Ulrike Reschke

Der 24. Dezember 1796 gilt als Gründungsdatum der Zinngießerei Schweizer in Dießen. Mit dem Jubiläum – die Gründung liegt 225 Jahre zurück – verhält es sich ähnlich kompliziert wie mit der Geschichte der inzwischen zwei Firmen, die sich beide in stattlichen und pittoresken Häusern in der Herrenstraße befinden. Denn es gibt verschiedene Zeitrechnungen.

