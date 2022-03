Ammersee

Kurt Kühn: Leben und Wirken in der Künstlerkolonie Holzhausen

Dieses Porträt einer Malerin im Atelier malte Kurt Kühn in den 1920er-Jahren in Öl auf Leinwand.

Plus Am 27. März jährt sich der Todestag des Malers Kurt Kühn zum 65. Mal. Über das Leben und Wirken des Künstlers gibt es nur wenige Quellen.

Von Regina M. Fischer

Zu dem Maler Kurt Kühn (1880 - 1957), der von 1919 bis 1924 in der Seeholzstraße in Holzhausen am Ammersee lebte, gibt es neben einer unveröffentlichten Magisterarbeit bislang nur eine Quelle, das Buch von Heike Mayer „Kurt Kühn 1880-1957, Ein unbekannter Impressionist“ aus dem Jahr 1999.

