Landratsamt Weilheim - bald alles unter einem Dach?

Das Landratsamt Weilheim-Schongau ist derzeit auf 14 Standorte verteilt. Das soll sich ändern. Warum ein Neubau aber wohl nicht infrage kommt.

Der Kreistag hat im November vergangenen Jahres beschlossen, dass eine „Konsolidierung der zahlreichen Standorte“ der Verwaltungsgebäude des Landkreises Weilheim-Schongau geprüft werden soll. Der stellvertretende Pressesprecher des Landkreises, Klaus Mergel, erklärt die Hintergründe und das weitere Vorgehen.