Leader: Orff-Museum in Dießen wird zum teuersten Förderobjekt

Die Lokale Aktionsgruppe Ammersee stellt für das in Dießen geplante neue Orff-Museum 350.000 Euro in Aussicht. Welche Projekte sonst noch Zuschüsse erwarten können.

Fünf Projekte hat der Steuerkreis, das höchste Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Ammersee, im Leader-Förderprogramm in seiner jüngsten Sitzung beraten und befürwortet. Darum ging es in der Sitzung:

Die Carl-Orff-Stiftung plant in Dießen, wo Carl Orff lange gelebt hat, ein modernes Museum für den Komponisten in privater Trägerschaft. Das Leader-Projekt beinhaltet die Planung und Ausstattung des Museums für das Vermittlungskonzept, die Besucherführung und die allgemeine Aufenthaltsqualität im und um das Museum.

Carl Orff hat auch eine Verbindung nach Grafrath

Sowohl der Grafrather Bürgermeister Markus Kennerknecht als auch die Dießener Bürgermeisterin Sandra Perzul sprachen sich für das Vorhaben aus. Kennerknecht verwies dabei auf die historische Verbindung in Orffs Leben zwischen Grafrath im Norden und Dießen im Süden der Leader-Region Ammersee. Die Familie Orff besaß ein Haus in Grafrath, dort lebte auch Carl Orffs Tochter Godela. Der Steuerkreis sprach sich einstimmig für das Projekt aus, für das nun bei einem Projektvolumen von 700.000 Euro (netto) eine Fördersumme von 350.000 Euro beantragt werden kann.

Der Verein Füreinander suchte Unterstützung für das Projekt „Bürgertreff Utting“. Durch Umbaumaßnahmen im ehemaligen VR-Bank-Gebäude, das inzwischen im Besitz der Gemeinde ist, soll im Erdgeschoss ein Bürgertreff entstehen. Der Verein will sein breites Angebot zur Begegnung, Teilhabe und Unterstützung insbesondere für ältere und unterstützungsbedürftige Bürgerinnen und Bürger am neuen Standort ausbauen.

Der Uttinger Bürgertreff 17&Wir wird umziehen. Auch hierfür stellt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Ammersee eine Förderung in Aussicht. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Mit dem einstimmigen Votum des Steuerkreises kann nun ein Förderantrag gestellt werden; bei einem Projektvolumen von 300.000 Euro (netto) für eine Fördersumme in Höhe von 150.000 Euro.

Wie der Wirtsgarten in Schwabhausen aussehen soll

Träger des Projekts „Wirtsgarten Linde Schwabhausen“ ist die Gemeinde Weil. Zweiter Bürgermeister Franz Schäufler erklärte, wie in einem nicht mehr genutzten Wirtsgarten in Schwabhausen ein Treffpunkt im Dorf entstehen soll. Die Bürgerinnen und Bürger von Schwabhausen würden die Gestaltung mit viel Eigenleistung übernehmen, die Gemeinde finanziere die Ausstattung für eine Bühne, Sitzgelegenheiten, Feuerstelle, Laubengang, Tischtennisplatte und Bouleplatz. Der finanzielle Aufwand sei mit rund 30.000 Euro netto nicht allzu hoch, beantragt wird eine Fördersumme von 15.000 Euro.

Daneben werden noch zwei kleinere Vorhaben unter dem Stichwort „Bürgerengagement“ unterstützt. Der „Virtuellen Companie“ sollen für zwei Aufführungen des Stücks „Schuld – Wiedervorlage der Akte Jesus“ im Kloster St. Ottilien und in der Kulturkirche in Breitbrunn anlässlich von „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ 2500 Euro bewilligt werden.

Ein Bike-Trail für Hechendorf

Ebenfalls einstimmig fiel das Votum für das Projekt „Bike-Trail Hechendorf“ aus. Auf einem Grundstück der Gemeinde Seefeld soll in Eigenleistung mit Unterstützung des Maschinenrings ein niederschwelliger Bike-Trail für BMS, Dirt Bikes und Mountainbikes entstehen. Bei einem dargestellten Kostenansatz von rund 10.000 Euro wurde ein Unterstützungsbetrag in Höhe von 2500 Euro beantragt und einstimmig bewilligt. (ak)