Mehrere Projekte am Ammersee können auf Förderung hoffen

Fördermittel der Lokalen Aktionsgruppe Ammersee sollen in fünf Projekte fließen. Dazu gehören neben dem Kapellentag Vorhaben in Schondorf und Greifenberg.

Fünf Projekte, davon drei am Ammersee, können auf finanzielle Unterstützung durch die Lokale Aktionsgruppe Ammersee (LAG) hoffen. Fördermittel in einer Gesamthöhe von 177.500 Euro können nun beantragt werden, nachdem das höchste Entscheidungsgremium der LAG, der Steuerkreis, seine Zustimmung gegeben hatte.

Im UNESCO-Weltkulturerbe Prähistorische Siedlung Pestenacker will der Kreis Landsberg laut einer Pressemitteilung der LAG den Dorfcharakter noch besser darstellen und die Lebensweise in der Steinzeit erlebbarer machen. Wie Lejla Hasukic, Kreisheimatpflegerin erklärte, ist der Bau von zwei weiteren „Steinzeithäusern“ vorgesehen. Nach einstimmigem Votum des LAG-Steuerkreises kann bei einem Projektvolumen von 180.000 Euro netto eine Förderung von 90.000 Euro beantragt werden.

Für die Gemeinde Schondorf stellte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) das Projekt „Bürgerladen Schondorf“ vor. Hintergrund ist der große Zuzug im Ort und die Überlegung, dass Bürgerinnen und Bürger hauptsächlich in Vereinen oder in Kindertagesstätten oder Schulen ihrer Kinder zusammenkommen. Deshalb fehle insbesondere für Zugezogene ohne Kinder oder ohne Anbindung an Vereine oft die Möglichkeit, Beziehungen im neuen Ort zu entwickeln. In einem von der Gemeinde in der Bahnhofstraße angemieteten Ladengeschäft sollen künftig niederschwellige Angebote gemacht werden, die für Begegnungen – auch zwischen den Generationen – sorgen. Bei einem Volumen von rund 100.000 Euro brutto soll eine Förderung von 45.000 Euro beantragt werden.

Platz der Generationen ist in Egling geplant

Birgit Gahlert ist in Egling im Bürgerbüro für die Beratung von Senioren und Seniorinnen sowie deren Angehörigen tätig. Sie stellte dem Steuerkreis den „Platz der Generationen“ vor, ein Projekt zur Aktivierung älterer Menschen. Ein Treffpunkt soll an der Paar entstehen, ein „zentraler Ort für Leben, Treffen, Sport und Kunst“. Die Kosten liegen bei 75.000 Euro netto und es wir in Zuschuss über 37.500 Euro beantragt.

Förderung soll auch der Verein Kultur am Ammersee für den „Kapellentag 2022“ erhalten, der am 28. August stattfinden soll. Rund um den Ammersee soll der Kapellentag Musik in einer Mischung von Pop, Weltmusik, Volksmusik bis Klassik bieten. Der Steuerkreis bewilligte eine Pauschale von 2500 Euro.

Neugestaltung des Skaterplatzes in Greifenberg

Finanzielle Unterstützung von der LAG erhält auch die Greifenberger Jugendgruppe um Stella Wagner. Jugendliche haben sich zusammengetan und mit Unterstützung ihrer Jugendpflegerin einen kurzfristigen Ansatz zur Neugestaltung des nicht mehr nutzbaren Skaterplatzes entwickelt. Über eine Spende in Höhe von 10.000 Euro ist ein Teil der Kosten bereits gedeckt. Bei einer Gesamtsumme von rund 17.000 Euro hat der LAG-Steuerkreis eine pauschale von 2500 Euro beschlossen.

Diese beiden Projekte laufen über die „Unterstützung Bürgerengagement“ und bedürfen, anders als die anderen Vorhaben, keiner weiteren Genehmigung durch das zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten. Bis zur Summe von 2500 Euro können die Lokalen Aktionsgruppen selbst entscheiden. (ak)