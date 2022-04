Nicht nur in Schondorf wird die „Seensucht“ nach Kultur gestillt

Über 50 Veranstaltungen im Landkreis Landsberg sind im Rahmen der Kreiskulturtage geplant. Das Angebot reicht von A wie Ausstellung bis Z wie zeitgenössische Musik.

Rund um das Ammersee-Westufer steht in diesem Frühsommer ganz viel Kultur auf dem Programm: Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theater, eine Installation und ein Kino-Open-Air. Ein Höhepunkt der diesjährigen Kreiskulturtage im Landkreis Landsberg ist sicher das Schondorfer Seensuchtsfest am 28. Mai, wenn direkt am Seeufer Attraktionen für die ganze Familie mit bunten Ständen, nostalgischem Kleinkinder-Karussell, schwebender Seilbahn und vielen musikalischen Darbietungen geboten werden.

„Wir haben ein vielfältiges Programm, mit 50 Veranstaltungen über den ganzen Landkreis verstreut, knapp die Hälfte davon am Ammersee“, erläutert die künstlerische Leiterin der Kreiskulturtage, Annunciata Foresti.

Attraktionen für die ganze Familie

Kunstfreunde und -freundinnen können sich während der Kreiskulturtage zudem auf zahlreiche Ausstellungen und Kunst-Aktionen am Ammersee freuen. So setzen sich im Dießener Blauen Haus acht Kunstschaffende mit dem Thema „Sehnsucht nach Sein“ auseinander.

In seinem Kunstfenster wirft Martin Gensbaur einen neuen Blick auf ein den Deutschen nur allzu bekanntes Sehnsuchtsmotiv. Ebenfalls in Dießen begegnen sich die Singer-Songwriterin Maggie Jane und die Medienkünstlerin Manuela Hartel in der Friedenskirche zu einer spontanen Symbiose aus Popkonzert und Videokunst.

Im Schondorfer Studio Rose geht der Bildhauer Matthias Rodach der Frage „Bin ich ein Kreis im Quadrat oder umgekehrt?“ nach und lädt die Besucherinnen und Besucher ein, es ihm gleichzutun, und „Erwa.one“ zeigt urbane Kunst und Livepainting. In Holzhausen gibt Luise Loué in ihrem kleinen Museum Einblicke in Sehnsüchte und Realitäten der Liebe. Ebenfalls in Holzhausen verwandelt die Videokünstlerin Vanessa Hafenbrädl die Gasteiger Villa in einen „Scholle-Spaziergang“ und begibt sich auf die Spuren der Schollekünstler. Und auch die Uttinger Ateliertagekünstlerinnen und -künstler setzen sich mit dem Thema Sehnsucht auseinander und zeigen ihre Arbeiten dazu im neuen Kultur- und Jugendzentrum „Refugium“ am Bahnhof.

Ein "Scholle-Spaziergang" in Holzhausen

Musik- und Literaturgenuss wird ebenfalls am Ammersee geboten. Im Dießener Café Goldammer liest der Landsberger Landrat Thomas Eichinger aus von ihm persönlich ausgewählten „literarischen Perlen“, dazu gibt es Musik von Ricardo Volkert. Im Teehaus im Schacky-Park kann zur blauen Stunde Lyrik, Prosa und Musik erlebt werden. Schwungvoller geht es im Schacky-Park bei einem Konzert mit Hugo Sigmeth, Bernd Hess und Karsten Gnettner zu. Die hochkarätigen Musiker haben Swing, Classics, Bossa Nova, Klezmer, Dixie und Balkan im Repertoire.

Schwungvoll geht es im Schacky-Park bei einem Konzert mit Hugo Sigmeth, Bernd Hess und Karsten Gnettner zu. Foto: Ralph Hoppe

Eine Synthese von zeitgenössischer und Volksmusik erwartet Musikfans im Dießener Marienmünster, wenn die berühmten Geschwister Maria und Matthias Well am 21. Mai dort ihr Konzert geben. Auch sie widmen sich dem Thema Sehnsucht und spannen den Bogen vom klassischen Menuett bis hin zum indischen Raga. Ebenfalls im Marienmünster lädt Stephan Ronkov zum Abschluss der Kreiskulturtage zu einer musikalischen Reise zwischen Vergangenheit und Zukunft ein. Im Schondorfer Landheim trifft Mozart auf Tango.

Blaue Stunde im Dießener Schacky-Park

Das Duo Francesca Rappay und Masako Ohta veranstaltet dort eine ungewöhnliche musikalische und zwischenmenschliche Begegnung und wechselt dabei auch den Begegnungsort: vom Landheim ins Atelier Studio Rose. „Liebe und Sehnsucht im Dialog“ heißt es in der Werkstatt des Greifenberger Instituts für Musikinstrumente, wenn die Klänge des 18. Jahrhunderts mit dem „Museum der Liebe“ in Dialog treten. Die Jugend des Trachtenvereins und Spielmannszugs zeigen in der Boxleranlage in den neu gebauten Seenanlagen in Dießen Volkstänze, Schuhplattler und Instrumente.

Die Jugend des Trachtenvereins und Spielmannszugs (rechts im Bild) zeigt in der Boxleranlage in den Seenanlagen in Dießen Volkstänze, Schuhplattler und Instrumente. Foto: Anja Bach

Flüsternde Seelen von Europa bis Afrika – dazu entführt das Ensemble Kassiopeia im Studio Rose sein Publikum. Ebenfalls in Schondorf gibt es ein Kinodebüt, wenn der Dokumentarfilm „Where to, Miss?“ der jungen Filmemacherin Manuela Bastian draußen auf dem Gelände des Café Forster gezeigt wird. In Windach spielt in der Theaterscheune die Virtuelle Companie von Katalin Fischer und führt einen Ausschnitt aus dem Geisterzirkus der Sehnsucht auf.