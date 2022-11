Nickelback – eine der erfolgreichsten Rock-Bands der Moderne

Plus Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen aus nah und fern. Gerade bringt Nickelback ihr zehntes Studio-Album "Get Rollin" auf den Markt.

Es ist nicht immer leicht, eine der erfolgreichsten Rock-Bands der Moderne zu sein, mit aktuell mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern weltweit. Und trotz des Starstatus in den sozialen Medien mit Hunderttausenden von sogenannten Shitstorms bombardiert zu werden.