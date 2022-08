Ammersee

07:01 Uhr

Schondorf: Ein stählerner Faden für Kunst und Kultur

Plus „Seekraft - Sehkraft“ – das Motto des Künstlerfests auf einem privaten Grundstück in Schondorf bringt an zwei Abenden Lesung und Gesang zusammen. Wer nicht dabei war, darf auf eine Wiederholung hoffen.

Von Andreas Frey

Fäden zusammenführen, dies sei ein wesentlicher Gedanke für das Künstlerfest „Seekraft - Sehkraft“ gewesen, sagt Sopranistin Siso Hagen. An zwei Tagen war das Gelände einer Schondorfer Ufervilla Begegnungsstätte für Ammersee-Künstler, für Freunde und Informierte.

