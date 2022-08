Schondorfer Architektin ist neue Rotarier-Präsidentin

Christin Bucher aus Schondorf ist neue Präsidentin bei den Rotariern Ammersee-Römerstraße.

In Sachen Diversität und Offenheit ist der Rotary Club Ammersee-Römerstraße Vorreiter unter den Rotary Clubs: Die Mitglieder sind je zur Hälfte Frauen und Männer und die rotierende jährliche Präsidentschaft übernehmen abwechselnd eine Frau und ein Mann, teilt dazu der Club mit.

In diesem Sinne hat Past-Präsident Michael Silbermann aus Herrsching turnusmäßig die rotarische Präsidentenkette des Rotary Club Ammersee-Römerstraße an die Schondorfer Architektin Stefanie Christin Bucher übergeben.

Der feierliche Rahmen begann im Schacky-Park mit Baum- und Rosenpflanzungen und einem Rundgang mit Christine Reichert und Peter Kaun senior vom Förderkreis Schacky-Park. Rotary-Mitglieder spendeten zehn Bäume für den Park. Saxofonklänge von Milena Hermannumrahmten den Nachmittag und Abend.

Die Präsidentenübergabe fand auf dem Steg des Strandhotels SüdSee in Dießen statt. Das Präsidentschaftsjahr von Michael Silbermann stand unter dem Motto „Umwelt- und Naturschutz“.

Mit Geist, Herz und Mut handeln

Leitgedanken folgten mehrere Aktivitäten, darunter die Erweiterung einer Allee in Schondorf und ein Bienen-Aktionstag. Weitere Highlights waren Benefizveranstaltungen und das „Ammersee Unplugged Konzert“, die Unterstützung für eine Musikschule und BAmbeK, den Verein für Alleinerziehende mit behinderten Kindern. Die größten Spendenbeiträge flossen an die regionale Ukrainehilfe mit insgesamt 7000 Euro sowie in den Erhalt der Uttinger Christuskirche mit über 5200 Euro.

Für das rotarische Jahr 2022/23 wählte die neue Präsidentin das Motto „Lasst uns mit Geist, Herz und Mut handeln“. Toleranz und Akzeptanz, Wertschätzung und Dankbarkeit, Verantwortung sowie Vertrauen sind zentrale Werte für die neue Präsidentin. Sie ist in einer rotarischen Familie unter anderem in der Schweiz aufgewachsen, war international tätig und lebt heute gern in ihrer Wahlheimat in Schondorf. Schwerpunktmäßig will die neue Präsidentin regionale Projekte fördern, aber auch das Engagement für Frauen und Kinder in Afrika fortführen.

2023 wird der Rotary Club zehn Jahre

Weitere Benefizaktionen stehen auf dem Programm, Konzerte, eine Kunstausstellung, ein internationales Global-Grant-Förderprojekt, Kinder- und Jugendförderung oder der clubübergreifende Nachhaltigkeitspreis. Zudem wird die Jakobsweg-Wanderung, die am Ammersee begann, in Frankreich fortgesetzt. Im Mai 2023 wird der Rotary Club Ammersee-Römerstraße sein zehnjähriges Gründungsjubiläum feiern. (AK)