Ammersee

vor 19 Min.

Streitfrage: Welches Projekt wird in Pähl wann umgesetzt?

Der Gemeinderat in Pähl lehnte es mit einer Stimme Mehrheit ab, am Urtlanger Wohnbauflächen auszuweisen.

Plus In der Gemeinde Pähl stehen einige Großprojekte an. Über die Frage, ob und wenn ja, wann welches Projekt verwirklicht, scheiden sich im Gemeinderat aber die Geister.

Von Alfred Schubert

In der Gemeinde stehen mehrere Großprojekte an. Nachdem der Rathausneubau von den Bürgern mehrheitlich abgelehnt worden ist, muss jetzt das alte Rathaus modernisiert werden. Außerdem müssen die Räume der Schule erweitert werden, da die Grundschule künftig zu einer Ganztagseinrichtung wird. Es ist dabei laut Auskunft der Verwaltung keine Ganztagsschule geplant, sondern nur eine Schule, in der die Kinder vormittags beschult werden, und über die Mittagszeit und nachmittags zusätzlich eine Betreuung angeboten wird. Für dieses zusätzliche Angebot sind weitere Räume erforderlich. Denn ursprünglich sollte das Rathaus, das eine Gebäudeeinheit mit dem Schulhaus darstellt, umgebaut werden, was von der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger jedoch abgelehnt wurde.

