Treffpunkt: Uttinger Jugend hat konkrete Vorstellungen

Plus Pergola oder Bauwagen? Mit dieser Frage befasst sich seit geraumer Zeit neben den jungen Menschen in Utting auch der Gemeinderat. Jetzt gibt es einen klaren Favoriten.

29 Jugendliche waren zur von Bürgermeister Florian Hoffmann und Markus Fackler, Initiator des Projekts „Jugendhäusl“, geleiteten Diskussion und Abstimmung in den Mehrzweckraum der Grundschule in Utting gekommen. Zwar deutlich weniger, als beim Workshop der „Zukunftsmacher“, jedoch ausgestattet mit großem Interesse.