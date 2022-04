Ammersee

Utting: Keine Security mehr am Ammersee

Plus Der Sicherheitsdienst will an den Wochenenden nicht mehr in den Seeanlagen in Schondorf und Utting patrouillieren. Jetzt macht man sich über Alternativen Gedanken.

Von Dagmar Kübler

Seit Mai 2016 patrouillierte im Summerpark in Utting ein Sicherheitsdienst – nun ist Schluss damit. Die Sicherheitsgruppe Unger aus Dießen habe den Vertrag mit der Gemeinde aufgekündigt, teilte Bürgermeister Florian Hoffmann (Ländliche Wählergemeinschaft) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Zuvor hatte der Bürgermeister über kritische Stimmen von Jugendlichen zum Einsatz der Security im Rahmen des Workshops „Zukunftsmacher“ berichtet. Der Sicherheitsdienst war neben dem Summerpark auch an der Schule, am Sprungturm und auf dem Sonnendachl im Einsatz. Was Josch Unger vom Sicherheitsdienst dazu sagt.

