Vor dem Radom in Raisting spielt die Musik

Im Juli finden vor dem Industriedenkmal Radom drei Konzerte in Folge statt. Für jeden Geschmack ist was dabei, verspricht der Veranstalter.

Vom 8. bis 10. Juli finden erstmals am Radom in Raisting drei Open-Air-Konzerte statt. Veranstalter Christoph Drissl, Dirigent des Musikvereins Raisting, nutzt die erneuerte riesige weiße Hülle des denkmalgeschützten Radoms außen als sehr große Beamer-Leinwand (etwa 30 mal 17 Meter) und perfekten Hintergrund zum Eintauchen in drei Konzerte in unterschiedlichen Stilrichtungen.

Am Freitag, 8. Juli, ab 21 Uhr gibt es Soul mit dem Weilheim Soul Orchestra, am Samstag 9. Juli, folgt ab 21.15 Uhr Klassik mit dem Kammerorchester Weilheim und am Sonntag, 10. Juli, ab 18 Uhr Jazz mit der Big Band des Gymnasiums Weilheim. Bei schlechtem Wetter wird das jeweilige Konzert verschoben auf den Tag eine Woche später. Infos hierzu finden sich auf der Webseite www.radom-konzerte.de kurzfristig am Tag des Konzerts. Der Eintritt zu den Konzerten ist, Spenden für die Unkosten sind erbeten.

Decken und Stühle dürfen zu den Konzerten mitgebracht werden

Es werden einige Bierbänke vorhanden sein, das Mitbringen von Stühlen, Decken ist erlaubt.

Kurz zum Hintergrund dieser Konzerte: „Mir liegt Musik in allen Stilrichtungen sehr am Herzen, bin staatlich anerkannter Dirigent, leite den Musikverein Raisting und das WM Soul Orchestra, bin aber beruflich kein Profi-Musiker“, teilt Veranstalter Christoph Drissl mit. Nach der langen Corona-Kultur-Durststrecke und trotz der einsturzgefährdeten und gesperrten Stadthalle Weilheim wolle er wieder auch im Landkreis Weilheim-Schongau einem größeren Publikum Live-Musik ermöglichen.

Da habe es gut gepasst, dass das Radom ab Juli mit erneuerter Hülle der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt wird. (ak)

