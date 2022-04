Weilheim hat jetzt einen neuen Pflegestützpunkt. Nicht nur Landrätin Andrea Jochner-Weiß freut sich über das Beratungsangebot.

Im neuen Pflegestützpunkt des Landkreises Weilheim-Schongau werden künftig Landkreisbürgerinnen und -bürger zum Thema Pflege durch die Pflegeberaterinnen Claudia Altersberger und Lisa Jodl beraten. Das Angebot findet künftig in Weilheim, Schützenstraße 26b, jeweils am Montag und Mittwoch, zwischen 14 und 16 Uhr, sowie am Donnerstag, zwischen 8 und 12 Uhr statt.

Bereits im Frühjahr 2021 hatte der Kreistag die Errichtung eines Pflegestützpunkts im Angestelltenmodell im Landkreis Weilheim-Schongau beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Dezember 2021 wurde der Stützpunktvertrag durch Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Stefan Schackmann, Direktor der AOK Landsberg, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau, unterzeichnet.

Vertragsunterzeichnung schon im Frühjahr 2021

Landrätin Jochner-Weiß, die bei der Eröffnung neben Bezirkstagspräsident Mederer und AOK-Vertreter Siegfried Gemander anwesend war, drückte ihre Freude über die neue Einrichtung aus: „Dieses Thema geht uns alle an. Wir alle werden einmal alt sein, wir alle werden eines Tages Hilfe benötigen.“ Gerade hier im Landkreis Weilheim-Schongau würde der Pflegestützpunkt eine große Lücke schließen: „In unserem Landkreis, der überwiegend ländlich strukturiert ist, stellt uns die demografische Entwicklung vor eine große Aufgabe: Wie können wir helfen, dass alte Menschen möglichst lange selbstständig an dem Ort leben, wo sie sich wohlfühlen – zu Hause bei ihren Familien?“ Durch den Pflegestützpunkt werde für ältere Menschen und ihre Angehörigen exakt diese Beratung gesichert, die diese benötigten.

Jochner-Weiß dankte allen Beteiligten, die sich im Vorfeld für das Projekt eingesetzt hatten, und wünschte den Pflegeberaterinnen einen guten Start.

Auch Burkhard Hartmann, Erster Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Pfaffenwinkel-Werdenfels, begrüßt die Kooperation: „Wir freuen uns sehr über den Einzug des Pflegestützpunkts in unsere Räume in der Schützenstraße. So werden mehr Pflegebedürftige und deren Angehörige auch auf die Hilfsangebote unserer regionalen Alzheimer-Gesellschaft aufmerksam. Wir können damit künftig wertvolle Synergien bei der Vermittlung von Beratungs- und Betreuungsleistungen nutzen, denn etliche der Ratsuchenden haben neben ihren körperlichen Einschränkungen die Diagnose Demenz erhalten. Sie benötigen dann eine zusätzliche gezielte Beratung und die Entlastung durch speziell geschulte Helfer, die unsere Fachstelle für pflegende Angehörige vermittelt.“

Zusammenarbeit mit vielen Einrichtungen im Landkreis

Der Pflegestützpunkt wendet sich an Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörigen. Er ist als Ergänzung zu verstehen, da die Einrichtung eine neutrale Anlaufstelle darstellt und mit allen Einrichtungen im Landkreis zusammenarbeitet, die sich mit dem Älterwerden, Prävention, Rehabilitation, Pflege und Hilfe zur Lebensgestaltung befassen. Dabei berät der Pflegestützpunkt wohnortnah, unabhängig und kostenlos. Die Beratungen erfolgen telefonisch, persönlich im Pflegestützpunkt oder bei Bedarf in der privaten Umgebung in Form eines Hausbesuches. (ak)