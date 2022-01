Ammersee

vor 34 Min.

Wie sich soziale Dienste in Schondorf zusammentun

Sie machen unter anderem bei „Gemeinsam füreinander da“ in Schondorf mit (von links): Sabine Pittroff, Linda Erntl, Jo-Ann Meding, Thea Schneider, Gerti Huber, Hans Stake, Alexander Herrmann, Heidi Rösner, Peter Raithel, Franzi Königl, nicht auf dem Bild ist Erwin Ehle.

In Schondorf nimmt die Initiative „Gemeinsam füreinander da“ ihre Tätigkeit auf. Was die Initiative leisten will und wer dahinter steht.