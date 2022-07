Wofür Pähl heuer viel Geld ausgibt

Plus Die Gemeinde Pähl investiert viel Geld, um zukunftsfähig zu werden. Ein Projekt hat trotz erwarteter deutlicher Preissteigerung Priorität.

Weitreichende Beschlüsse hat der Pähler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Bei der Vorbesprechung des Haushaltsplans für 2022 legten sich die Räte laut Bürgermeister Werner Grünbauer bei der Priorisierung der anstehenden Vorhaben fest.