Sieben Künstler zeigen "Leben(s)Kunst" im Blauen Haus in Dießen

Mit ihrer Malerei, Skulpturen und Objekten beleuchtet eine Künstlergruppe aus sieben Perspektiven das Motto "Leben(s)Kunst" im Blauen Haus.

Sieben Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit Themen des Lebens und ihrer Vielfalt auseinander und präsentieren sich mit ebenso großer Diversität in ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung. Diese ist von Freitag, 22. März bis Sonntag, 24. März im Blauen Haus in Dießen zu sehen. Ein spontaner Impuls lässt die sieben Personen als Künstlergruppe zusammenfinden. Frei nach dem Motto „Leben(s)Kunst“ zeigen die Kunstschaffenden eine große Bandbreite an Werken aus Acryl-, und Ölmalerei, Pastell- und Aquarellmalerei sowie Zeichnungen, Skulpturen und Objekte.

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte

„Der Umgang mit Farbe und Formen hat für mich etwas Spielerisches und jede weiße Leinwand hat etwas mit einem Neuanfang mit unbekanntem Ausgang“, sagt Margit Pabst-Lesem. „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“, so die Künstlerin und Kunsttherapeutin, „die Leinwand als Spiegel der Seele birgt unendlich viele Abenteuer in der Auseinandersetzung mit sich selbst und bedeutet in jeder Hinsicht Leben(s)Kunst!“

Dieses Werk von Sabine Wagner trägt den Titel "Balance". Foto: Sabine Wagner

Edith Scholtze ist besonders mit dem Material Papier und Collage in künstlerischer Arbeit vertraut, sie zeigt neben Acrylmalerei auf Leinwand eine Vielzahl an Papier-Objekten mit interessanten Formen in collagierter Arbeit. Eine außergewöhnliche Arbeit, die lohnt gesehen zu werden. Ebenso wie Uli Sonnenfeld, die auf spannende Art und Weise das Material Papier bearbeitet und bildhaft in Szene setzt. In minutiöser Arbeit gestaltet sie und lässt ein beeindruckendes Gesamtwerk entstehen.

„Mich beschäftigt das Abenteuer der Wirklichkeit, die Art von Malerei und Zeichnung, vor der man wegen der relativen Genauigkeit ihrer Darstellung und ihrer Detailhaftigkeit staunend innehält. Es geht mir um die Art und Weise, wie diese reale Welt zu deuten ist oder verstanden werden kann. Ich bin überrascht, wie groß die künstlerische Vielfalt dabei sein kann, gerade weil ich nicht einen individuellen Stil anstrebe, sondern Objektivität und eine mir mögliche Präzision.“ So beschreibt Hagen Spamer seinen Zugang zur Kunst und zu sehen sind eine Reihe an Zeichnungen.

Hagen Spamer beschäftigt sich mit dem Abenteuer Malerei. Foto: Hagen Spamer

Gabi Spiegl, Grafik-Designerin und Kunsttherapeutin, arbeitet mit großer Leidenschaft künstlerisch seit Kindheit an und beschäftigt sich mit Farbe, Formen mit Strukturen und ihrer Wirksamkeit im Zusammenspiel. Das Reduzieren des Gesehenen auf das Nötigste und das Einfangen von Stimmungen und Emotionen im Unmittelbaren ist grundlegend in ihrem künstlerischen Werk. Zu sehen sind großflächige, expressionistische abstrakte Malerei auf Leinwand mit Freiheit zur Interpretation.

Sabine Wagner findet über die Ausbildung zur Mode-Designerin den Weg zur Malerei und Objektkunst und widmet sich mit einer Kombination aus Leinwand/Objekt oder auch nur mit diversen Skulpturen ihrem Hauptthema, die menschliche Figur. Die Figur im Zusammenspiel mit Hintergrund, das in Szene setzen von Objekten in Verbindung zur Leinwand ist ihr Leitthema und gemäß diesem Motto lebt und arbeitet sie mit dem Gedanken: "Im Leben braucht es oft große Schritte, trotzdem die Balance zu halten".

"Feuerwerk in meinem Herzen" hat Margit Pabst-Lesem dieses Werk genannt. Foto: Margit Pabst-lesem

Und schließlich die Autodidaktin Ulrike Witti, die mit ihrer Pastellmalerei in vielfältiger Form den Weg zur Kunst findet. Sie beschäftigte sich in Vergangenheit mit unterschiedlichsten kreativen Dingen wie das Töpfern, die Radierung, Theater und Musik. In heutiger Zeit stellt für sie das Sich-Auseinandersetzen mit der Pastellkreide eine neue Herausforderung dar und wer weiß, wohin der weitere künstlerische Lebensweg sich noch führen wird.

So ist in dieser Ausstellung eine Vielfalt an künstlerischen Werken zu betrachten, die kleine Gruppe Kunstschaffender freut sich im Blauen Haus in Dießen über ein reges Kommen an Interessierten. Auftakt ist eine Vernissage am Freitag, 22. März von 18 bis 22 Uhr. Weitere Öffnungszeiten sind am Samstag, 23. März von 11 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 24. März von 11 bis 18 Uhr. (AZ)