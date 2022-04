Der Markt Dießen stellt der Tafel eine ehemalige Wohnung im Blauen Haus zur Verfügung. Welche Vorteile bei dem neuen Standort gesehen werden.

Nun ist es amtlich, die Dießener Tafel zieht ins Blaue Haus. Ein entsprechender Antrag des Ortsverbands der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wurde vom Dießener Gemeinderat einstimmig positiv beschieden. Nach der Renovierung der Souterrain-Wohnung im ostseitigen Teil der kommunalen Liegenschaft werden der Tafel rund 70 Quadratmeter zur Verfügung stehen – und zwar mietfrei.

In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss. Dennoch herrscht bei vielen Menschen Mangel, auch in Dießen. Niedrige Altersrenten, geringes Einkommen für Alleinerziehende, die Not von Geflüchteten, hohe Mieten und steigende Strom-, Gas- und Heizölpreise verursachen diese Entwicklung. Bereits im November 2006 wurde vom AWO-Ortsverein die Dießener Tafel gegründet, um vor Ort Hilfe zu leisten. Nun liege der Gemeinde ein Antrag des Ortsvereins vor, die seit langem leer stehende Wohnung im Blauen Haus zur einmal wöchentlich stattfindenden Lebensmittelausgabe nutzen zu dürfen, erläuterte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der Sitzung. Aktuell habe die Tafel Woche für Woche ungefähr 60 Kunden, Tendenz steigend. Zuletzt wurden die Lebensmittelspenden im Kinderheim St. Alban gelagert, im Traidtcasten sortiert und in Tüten verpackt und – wegen der Corona-Vorschriften – im Freien, im Stephanshof, verteilt. Diese Aufgabe leisten zirka 35 Ehrenamtliche.

Manche Kunden der Dießener Tafel reisen von auswärts mit dem Zug an

Für bewegungseingeschränkte Menschen sei der Traidtcasten beim Marienmünster schwer zu erreichen, führte Perzul aus. Für die Bewohner der Seniorenwohnungen im Färbergassl sei deshalb ein Fahrdienst eingerichtet worden, der die angeforderten Tüten liefere. Das Blaue Haus als neuer Standort befindet sich dagegen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Seniorenwohnungen. „Mittlerweile kommen die Bedürftigen sogar mit dem Zug zu uns“, betonte Perzul. Auch vom Bahnhof aus ist das Blaue Haus gut zu erreichen.

Um die Wohnung im Blauen Haus für die Tafel nutzen zu können, müsse die Elektrik erneuert, die Räume gestrichen, die Böden neu gemacht und die Sanitäreinheit ausgetauscht werden. Im Haushalt seien dafür bereits 40.000 Euro vorgesehen. „Der Umbau für eine zeitgemäße Wohnnutzung würde allerdings viel, viel mehr kosten“, erklärte die Bürgermeisterin. Nun fehle nur noch die Baugenehmigung für den Umbau. Auch ausreichend Lagerfläche und Platz für Kühlschränke sei in der Souterrain-Wohnung vorhanden. Die Gemeindeverwaltung, so Perzul, schlage deshalb einen Fünf-Jahres-Mietvertrag mit einem „allenfalls symbolischen Betrag“ und der Option auf Verlängerung vor.

Die Räume im Blauen Haus sind für die Dießener Tafel kostenfrei

Auch für die Flüchtlinge aus der Ukraine werde die Lage zunehmend schwieriger, gab Hannelore Baur (SPD) zu bedenken. Nach 2015 hätte es Jahre gegeben, in denen die Dießener Tafel bis zu 110 Personen mit Lebensmitteln versorgte. Und die zentrale Lage des Blauen Hauses sei für die Mitarbeiter der Dießener Tafel, ebenso wie für die Kunden, eine Erleichterung.

Aktuell führe die Zuwegung zu der ostseitigen Souterrainwohnung direkt über die grüne Wiese. Diese müsse nun wohl so gestaltet werden, dass sie auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu bewältigen sei, gab Gabriele Übler (Grüne) zu bedenken. Dr. Holger Kramer (Grüne) regte an, zugunsten der Tafel nicht allein auf die Miete, sondern auch auf die Nebenkosten von 2,10 Euro pro Quadratmeter zu verzichten. „Dem kann man bloß zustimmen“, betonte auch Florian Zarbo für die Freien Wähler. „Wir machen das komplett unentgeltlich.“