2022 war für die MTV-Turnerinnen aus Dießen ein erfolgreiches Jahr

Mit Stolz blicken die Turnerinnen des MTV-Dießen auf das zurückliegende Jahr 2022. Das erste Jahr nach der zweijährigen Corona-Pause beschert Pokale und einen Vize-Meistertitel.

Das erste Jahr nach der zweijährigen Corona-Pause verlief für die Mädchen des MTV-Dießen mehr als gut. Sowohl in den Mannschaftswertungen als auch in den Einzelwertungen erzielten sie laut einer Pressemitteilung des MTV Dießen hervorragende Ergebnisse und nahmen drei Pokale und einen Vize-Meistertitel mit nach Hause.

Im Juli stand bei den Turnerinnen der erste Wettkampf der Altersklasse Jugend in der Kür-Liga auf dem Programm. Durch die lange Corona-Pause war die Aufregung sehr groß, doch die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Am Stufenbarren und am Schwebebalken erzielte Melanie Gall sogar die höchste Punktzahl aller Teilnehmerinnen. Die Mannschaft konnte sich am Ende den 3. Platz und somit das Treppchen und den ersten Pokal des Jahres sichern. Auch in der Einzelwertung holte sich Melanie Gall das Treppchen mit dem 3. Platz, Valentina Wimmer erturnte sich den 15. Platz, Maike Köster den 19. Platz, Fanny Hofmann den 20. Platz, Theresa Theuerkorn den 33. Platz, Leonie Breitner den 35. Platz und Carolina Friedrich den 46. Platz trotz eines fehlenden Geräts.

Melanie Gall turnt sich an die Spitze

Beim zweiten Wettkampf im Oktober starteten die Turnerinnen in der A/B-Jugend der Gaurunde in der 1. Liga. Trotz des hohen Niveaus konnten sie auch hier ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Am Ende schnappte sich die Mannschaft erneut das Treppchen mit dem 3. Platz und einem weiteren Pokal. Melanie Gall turnte sich mit der höchsten Punktzahl am Boden und am Schwebebalken bis an die Spitze. In der Einzelwertung holte sie sich somit, mit knapp zwei Punkten Abstand, das Podest und den 1. Platz.

Gaumeisterschaften Dezember 2022 Hinten von links: Maike Köster, Valentina Wimmer, Melanie Gall. Vorne von links: Ingo Rabe, Salina Lukas. Foto: MTV Dießen

Fanny Hofmann sicherte sich den 16. Platz, Theresa Theuerkorn den 18. Platz, Valentina Wimmer den 20. Platz, Maike Köster den 23. Platz, Lara Forstner den 40. Platz und Carolina Friedrich den 42. Platz. Am zweiten Dezemberwochenende fanden die Gaumeisterschaften in Unterpfaffenhofen-Germering und somit der dritte, letzte und schwierigste Wettkampf des Jahres statt. "Das Level und der Anspruch in dieser Klasse ist sehr hoch, jedoch haben drei unserer Mädchen den Mut gefunden, um für den Meistertitel zu kämpfen. Durch die starke Konkurrenz und den Kameras für die Live-Übertragung im Fernsehen war die Anspannung und Nervosität bei unseren Turnerinnen noch größer denn je", heißt es aus dem Turnerlager des MTV Dießen.

Zielstrebiger Trainingseinsatz führt zum Erfolg

Trotz ein paar kleiner Schwierigkeiten gab es am Ende Grund zu feiern. Melanie Gall schaffte es mit ihrer turnerischen Leistung, sich das Podest mit dem 2. Platz zu sichern und somit den Vize-Meistertitel im Gau zu gewinnen. Valentina Wimmer holte sich den 15. Platz und Maike Köster den 18. Platz.

Gauwettkampf A/B-Jugend Oktober 2022 von links: Valentina Wimmer, Fanny Hofmann, Salina Lukas, Melanie Gall (auf den Schultern), Carolina Friedrich, Maike Köster, vorne von links: Lara Forstner, Theresa Theuerkorn. Foto: MTV Dießen

Allein die Teilnahme an einem so besonderen Event sei für die Turnerinnen eine große Bereicherung gewesen. Ihre Trainer, Ingo Rabe und Salina Lukas seien mehr als stolz auf die Mädchen. Dank des motivierten und zielstrebigen Trainingseinsatzes sei 2022 ein erfolgreiches und großartiges Jahr gewesen. (AZ)