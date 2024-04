Dießen

Applaus für die 1000. Reparatur im Repair-Café in Dießen

Plus Seit mehr als vier Jahren engagieren sich ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Repair-Café Dießen. Die Feier der 1000. Reparatur zeigt, wie viel Aufwand und Leidenschaft in dem gemeinnützigen Projekt steckt.

Von Sarah Schöniger

Christian Mauderer tritt in die Mitte der provisorischen Werkstatt im evangelischen Gemeindehaus in Dießen und läutet mit einer großen Glocke. Die Helfer und Helferinnen unterbrechen ihre Arbeit und stimmen gemeinsam mit den „Kunden“ einen Applaus an. Anlass dafür ist die 1000. Reparatur, die am Samstag im Repair-Café Dießen stattfand.

Seit mehr als vier Jahren treffen sich ehrenamtliche Helferinnen, Helfer und Gäste, um gemeinsam Kaputtes wieder funktionstüchtig zu machen. Ziel sei es nicht nur Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen, sondern auch den sozialen Zusammenhalt vor Ort zu fördern, so der Verein. Und das in einer gemütlichen Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen. Dass dieses Konzept in Dießen gut ankommt, sieht man an der Entwicklung des Projekts. Waren es im Jahr 2020 fünf Veranstaltungen mit rund 15 Ehrenamtlichen, stieg die Zahl im Jahr 2023 auf zwölf Repair-Café-Termine mit 29 Hilfskräften. Bis jetzt kamen über 2100 Reparatur- und etwa 1000 Vor- und Nachbereitungsstunden zusammen. Und die Nachfrage nimmt weiter zu. „Wir werden irgendwann den Raum hier sprengen, befürchte ich“, verrät der Vereinsvorsitzende Christian Mauderer.

