Ausstellung im Strandhotel: Anja Flieda Fritzsche und die Leichtigkeit

Malerei, Schiffstaufe und Musik: Das Strandhotel SüdSee in Dießen heißt am 27. April die Leichtigkeit willkommen. Die Münchener Künstlerin und Autorin Anja Flieda Fritzsche stellt dort aus.

Unter dem Motto „Willkommen zur Leichtigkeit!“ eröffnet das Strandhotel SüdSee in Dießen die neue Kunstausstellung der Künstlerin Anja Flieda Fritzsche. Die Münchener Künstlerin zeigt abstrakte Malerei, die in frischen und lebensfrohen Farben gehalten ist. Die gute Laune strahlen auch ihre illustrativen Aquarellzeichnungen aus, die von schönen Erinnerungen an besondere Orte erzählen, erläutert eine Mitteilung.

Eröffnet wird die Ausstellung um 14 Uhr mit einer Schiffstaufe an der neuen Bar auf der Sonnenterrasse des Strandhotels.

Die Musik im Strandhotel spielt bis spät in den Abend

Ab 14.30 Uhr kann die Kunstausstellung dann im ganzen Haus betrachtet werden. Ab 16 Uhr und bis spät in den Abend spielt die Live-Band Daddy Cool. Verbunden ist das alles mit Bootsverleih am Steg, Feinem aus Keller und Küche und der Aussicht auf den See. Die Ausstellung von Anja Flieda Fritzsche ist bis Ende Oktober zu sehen (Öffnungszeiten des Hotels Mittwoch und Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 und Sonntag ab 12 Uhr).

Anja Flieda Fritzsche ist nicht nur Künstlerin, sondern auch Schriftstellerin. In ihrer Kunst fängt sie intuitiv Lebensfreude in abstrakten Kompositionen ein. Ihren Optimismus überträgt sie auch auf ihre Bücher, wie dem Spiegel-Bestseller: „Oma, die Nachtcreme ist für 30-Jährige!“ (AZ)

