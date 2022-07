Ammersee

18.07.2022

Carl-Orff-Schule Dießen: Rektor Michael Bauer sagt Servus

Mchael Bauer verabschiedet sich aus dem Schuldienst. Der Rektor der Carl-Orff-Schule geht in den Ruhestand.

Plus Michael Bauer, der Rektor der Carl-Orff-Schule in Dießen, geht in den Ruhestand. Mit dem Ammersee Kurier blickt er zurück auf ein erfülltes Berufsleben. Sein Nachfolger trägt den gleichen Vornamen.

Von Uschi Nagl

„Hallo, Herr Bauer“, „Servus, Herr Bauer“ rufen die Kinder freundlich und vertraut, wenn man mit ihrem Schulleiter, Michael Bauer, über den belebten Pausenhof der Carl-Orff-Schule geht. Am Dienstag wird der beliebte Rektor nach 21 Jahren mit einem schulinternen, von Schülern und Lehrern gestalteten bunten Festprogramm verabschiedet. Michael Bauer ist ein bisschen aufgeregt. „Die Abschlussfeier wird für mich sicher zur emotionalen Herausforderung. Als Musiker bin ich doch eher ein gefühlsbetonter Mensch“, sagt er zum Abschied im Gespräch mit unserer Redaktion.

