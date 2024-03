Dießen

12:40 Uhr

Gabriele Baltusis feiert in Dießen ihren 100. Geburtstag

Plus In Litauen geboren, lebt die Jubilarin einige Jahre in Amerika. Später kommt sie über Berlin nach Oberbayern. Ihren Lebensabend verbringt Gabriele Baltusis im Seniorenwohnpark der Awo in Dießen.

Von Uschi Nagl

Hübsch frisiert, mit rot lackierten Fingernägeln – passend zum Outfit – und einem strahlenden Lächeln sitzt Gabriele Baltusis im Gemeinschaftsraum ihrer Wohngruppe im Seniorenwohnpark der Awo. An der Decke hängt eine bunte Geburtstagsgirlande und, unübersehbar, die goldfarbene Zahl 100. Auf dem Tisch vor der Jubilarin erstreckt sich ein Blumenmeer. „Hier bin ich glücklich“, sagt die fröhliche Seniorin, als sie mit Sandra Perzul auf ihren großartigen runden Geburtstag mit einem Gläschen Sekt anstößt. Und natürlich hat auch die Bürgermeisterin einen Frühlingsstrauß mitgebracht.

Die Jubilarin, die vor 100 Jahren, am 21. März 1924, in der zweitgrößten Stadt Litauens, in Kaunas, geboren wurde, kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Nach dem Abitur und einer Ausbildung zur technischen Zeichnerin lebte und arbeitete Gabriele Baltusis einige Jahre in Amerika, in Metropolen wie New York oder Chicago. Auf verschlungenen Wegen führte das Leben sie schließlich nach Berlin und später nach Weilheim in Oberbayern, wo sie mit ihrem Mann lebte, der vor einigen Jahren verstarb.

