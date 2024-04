Irmgard und Helmwart Hierdeis aus Dießen haben vor 60 Jahren geheiratet

Plus Diamantene Hochzeit feiern in diesen Tagen Irmgard und Helmwart Hierdeis aus Dießen. Kennengelernt haben sich die beiden schon sieben Jahre vor ihrer Eheschließung.

In einem hellblau gestrichenen Wohnzimmer mit einer großen Bücherwand empfangen Irmgard und Helmwart Hierdeis Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Auf einem dunkelbraunen Esstisch stehen Häppchen und eine Flasche Sekt. Die Bürgermeisterin übergibt dem Paar einen weißen Keramikteller und einen Brief. Anlass für das Zusammentreffen ist das Hochzeitsjubiläum des Paars.

Denn Irmgard und Helmwart Hierdeis sind seit 60 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden schon 1956. Als die damals 16-Jährige mit ihrer Familie nach Augsburg zog, besuchte sie dasselbe Gymnasium wie ihr Zukünftiger. Sie sei sofort aufgefallen, erzählt der 87-Jährige. Nicht nur wegen ihrer Haare, einer auffallend voluminösen Mähne: „Sie war auffällig, weil sie eins von fünf Mädchen war. Unter 900 Knaben.“ Aber auch Helmwart Hierdeis, der zwei Jahrgangsstufen über ihr war, zog schnell ihre die Aufmerksamkeit auf sich. „Er hat wunderschön gesungen“, erinnert sich die heute 85-jährige. Sie selbst habe Cello gespielt und ihr Mann habe ihr immer das Cello getragen. „Die Musik hat uns zusammengeführt“, ergänzt sie.