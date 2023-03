Julian Sas – Bluesrock zum Denken

Plus Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Heute: Bert de Runter alias Julian Sas.

Unter drei LPs bzw. zwei CDs entlässt uns "Electracustic" nicht, das elfte Studioalbum des Gitarren-Tausendsassas und -Hexers Julian Sas. Der 52-jährige Niederländer, der zivil den Namen Bert de Runter trägt, ist laut eigener Aussage "von Blues und Rock weiter entfernt gelandet, als ursprünglich geplant", gibt der Mann mit der Lockenmähne unmissverständlich zu.

"Ich wollte das Publikum und mich mehr noch als sonst fordern", sagt er. "Also begab ich mich auf eine Reise, die man bevorzugt als turbulentes 'Achterbahn-Abenteuer' bezeichnen darf. Ich taumelte schon mal vor Euphorie. Gleichzeitig musste ich gelegentlich aufpassen, dass ich nicht in einen tiefen, finsteren Abgrund stürze. Ich denke, dieser Himmel/Höllen-Ritt hatte gravierenden Einfluss auf das musikalische Geschehen der Platte."

Komplexer Sound mit mystischem Klang

Wobei die übermächtigen gigantischen Sas-Heroen Alvin Lee, Freddie King und allen voran Rory Gallagher in ihrer kreativen Einflussnahme unüberhörbar weiter durchschimmern. "Deren Sound ist von einer Komplexität, dass mir immer wieder schwindlig beim Hören wird", steigert der Mann aus dem Südosten der Niederlande sich hinein. "Mir gefällt das Geradlinige wie das Mystische von deren Klangbild", schwärmt Julian. "Dieser so konträre Mix, kongenial vereint, zeichnet für mich anregenden Blues aus. Alles andere ist Geschrammel ohne großen emotionalen Gehalt."

Julian Sas ist der freien Improvisation nicht angeeignet. "Aber Blues-Ikonen wie Peter Green oder John Mayall haben es immer geschafft, feste Strukturen in ihre Klangkörper einzubauen", definiert er. "Das sorgt dafür, dass die Sache nicht ins Uferlose ausartet, von dem letztlich niemand profitiert."

Begriffe wie "Respekt" oder "Liebe" prägen die Musik von Julian Sas

"Electracustic" wurde in einer straffen, fokussierten Dreierbesetzung aufgenommen, mit gelegentlichen Gast Barend Courbois am federnden Bass. "Auf den Albumtitel stießen wir, weil uns die akustischen Titel schon immer sehr begeistert haben", schwärmt der vitale Dutchman. "Also nahmen wie die zwölf neuen Titel sowohl elektrisch als auch ohne Einsatz von vertracktem Instrumentarium auf. Die Ergebnisse klingen erstaunlich differenziert voneinander", wundert sich der Saiten-Schelm. "Wenn die komplette Band im Einsatz ist, versinken wir in Rauheit. Bei den zurückhaltenden Nummern hingegen ist die Intensität wesentlich spürbarer. Beide Versionen machen immensen Spaß anzuhören. Gerade in ihrer Vielschichtigkeit."

Das Opus ist zu guter Letzt auch "eine Hommage an die tiefe Freundschaft zueinander innerhalb der Band", freut sich Julian diebisch. "Gleichzeitig ist es eine Ode an unsere sehr lebendige, konzentrierte musikalische Herangehensweise. Die Platte steckt voller Wärme."

Begriffe wie "Respekt" oder "Liebe" prägen das Klangbild. Auch die imaginäre Lust am Reisen ins immens große Reich der Fantasie darf nicht unterschätzt werden. "Man sieht schon, dass Blues wesentlich mehr sein kann als stumpfes 'Drei-Akkorde-Abnudeln' in identischen Abfolgen", erklärt die Genre-Koryphäe. "Jene Musik bietet eine große Menge an Möglichkeiten fürs Experiment. Man muss nur permanent Augen und Ohren weit offen halten."