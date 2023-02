Neues Album von Jethro Tull: Frontman Ian Anderson im Interview

Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Heute: Ian Anderson, Frontman von Jethro Tull zum 23. Studioalbum "Rökflöte".

Wie kam es zu dem ungewöhnlichen, sperrigen Albumtitel?



Jan Anderson: Im Februar 2022 hatte ich zunächst vor, ein reines Instrumentalalbum aufzunehmen, das sich auf die Pfeiler "Rock" und "Flöte" stützt. Doch als sich das Konzept in den darauffolgenden Wochen weiterentwickelte, gesellten sich rasch Texte dazu, eine richtige kleine Story. Wobei sich am musikalischen Anspruch nicht groß was geändert hat. Und da ich Umlaute für hübsch ästhetisch anzusehen halte, integrierte ich diese eben. Dadurch wirkt der Titel etwas bizarr. Ist mir gerade recht so.

Woher hast du dieses Mal die Ideen für die neuen Kompositionen bekommen?



Jan Anderson: Wie immer: durch viel Spazierengehen und die Welt mit offenen Augenbetrachten. Außerdem sitze ich gerne am Schreibtisch ohne großen Plan und kritzle flüchtig Ideen vor mich hin. Wenn sie etwas taugen, beschäftige ich mich eindringlicher mit ihnen. Dadurch entstehen immer öfter richtige Konzepte – was mir sehr viel Freude bereitet.

"RökFlöte" heißt das neueste Album von "Jethro Tull". Im Bild Frontman Jan Anderson. Foto: Silvia Finke

Gab es eine ganz besondere Inspirationsquelle?



Jan Anderson: Ich habe mich auf mein lange zurückliegendes Studium der "vergleichenden Religionsgeschichte" zurückbesonnen. Sie war eine immense Stütze, denn in den aktuellen Versen dreht sich viel um Mythologie, besonders um die isländische. Was kaum jemand weiß: Die ist wesentlich älter als etwa die römische oder griechische. Und auch tiefgründig-philosophischer. Was mich an dieser Sagenwelt besonders fasziniert, sind die so unterschiedlichen Götter-Clans, welche sie prägen. Ich habe mir zwei von drei Hauptprotagonisten ausgesucht und in den Vordergrund gestellt. Deren Identität habe ich akribisch zerpflückt und neu zusammengesetzt.

Du befindest dich mit deiner Faszination in einer sehr eigenwilligen Gesellschaft…



Jan Anderson: … von Tolkien, Richard Wagner oder Himmler, mir ist dieser Missstand sehr wohl bewusst. Aber darf ich mich dieser Historie deshalb nicht annehmen und muss diesen unangenehmen Typen das Feld alleine überlassen? Lange hat mich diese heikle Frage umgetrieben. Schließlich habe ich sie mit "Nein" beantwortet. Jene Mythologie hat eine solch unangenehme Anhängerschaft alleine nicht verdient.

Der Klang der 13 Stücke kommt glasklar herüber. Woran liegt das?



Jan Anderson: Wohl weil ich mich seit 1986 mit der Digitalität beschäftige. Ich bin einer ihrer Pioniere. Technisch weit vorangeschritten stellte ich fünf oder sechs Demos fertig. Die sandte ich meinen Mitstreitern zu, damit sie sich in die Materie einarbeiten konnten. Dieses Prozedere hat sich als extrem geeignet erwiesen. Auch, weil wir von Beginn an mit lupenreinem Sound arbeiteten.

Steht die Flöte dieses Mal noch offensichtlicher im Zentrum des Geschehens als bislang?



Jan Anderson: Ich denke schon. Weil ich dank ihr mittlerweile meine komplette Gefühlswelt zum Ausdruck bringen kann. Während ich in den 70ern als Autodidakt begann, mich mit ihr zu beschäftigen, war sie eher ein hübsches Nebenprodukt. Heute ist sie eine enge Freundin. Ich begann als Amateur. Doch ich arbeitete mich voller Entschiedenheit ins Geschenk ein. So ist die Flöte zu meiner kreativen Bestimmung geworden, ohne die mein Dasein nicht zu denken wäre. Ich probe nach wie vor mindestens 30 Minuten auf ihr, damit meine Lippen und meine Spieltechnik geschmeidig bleiben. Es gibt keinen Stillstand, wenn ich nicht zurückfallen möchte.

"RökFlöte" und Vorgänger "The Zealot Gene" sind in relativ kurzen Abständen entstanden. Haben sie musikalisch etwas miteinander zu tun?



Jan Anderson: Zwangsläufig, denn die Neue entstand, als die Alte noch in meiner Kreativwelt schwirrte. Wobei "RökFlöte" mehr von der Klassik geprägt ist, weniger von Folk. Gerne werde ich von Journalisten gefragt, aus welchen Einflüssen sich der "Jethro Tull-Mikrokosmos" zusammensetzt. Nun, den gibt es nicht. Daher kann ich diese Frage nicht beantworten. Meine Songs leben seit jeher von stilistischem Abwechslungsreichtum. Dadurch sind wir frei, weil wir uns bewusst nicht festlegen.

Was ist von euren Liveauftritten 2023 zu erwarten?



Jan Anderson: Seit Covid-19 auf unserem Planeten schwirrt und sein Unwesen treibt, haben wir beschlossen, jedes Mal ein neues Konzertprogramm zu erarbeiten. Mein Sohn James, Musiker und Tontechniker, ist für den Ablauf des Geschehens verantwortlich. Wir integrieren unter anderem kleine Videoclips, spielen viel mit Lichteffekten. Ich denke, die Atmosphäre wird eher düster ausfallen. Musikalisch ist keine "Greatest Hits"-Kollektion zu erwarten. Stattdessen viele Kompositionen, die wir kaum bis gar nicht vor Publikum gespielt haben. Hauptsache ist, dass die Grundstimmung passt. Jethro Tull mag eine alteingesessene Institution sein. Doch wir sind stets offen für neue Horizonte.