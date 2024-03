Ricardo Volkert führt sein Publikum in Dießen raus aus dem Regenwetter

Flamenco-Gitarrist Ricardo Volkert sorgt mit seinen gefühlvollen Interpretationen beim Publikum für wehmütige Stimmung und Sehnsucht nach den Gassen und Tavernen des Südens.

Wer bei Flamenco nur an klappernde Kastagnetten, klopfende Absätze und wirbelnde Röcke denkt, übersieht die andere Seite, die die traditionelle spanische Gitarrenmusik ausmacht – die leise, wehmütige, die ernste und melancholische. Beides – die Leidenschaft und Picardie sowie die Melancholie und Sehnsucht des Flamenco – bringen Ricardo Volkert, Jost-H. Hecker und Ludwig Himpsl zum Ausdruck, wenn sie ihre Gitarre, das Violoncello und die Percussions erklingen lassen.

Zuletzt haben sie das am Samstag auf der Bühne im Wirtshaus am Kirchsteig in Dießen bewiesen und die Zuschauer des voll besetzten Saals aus dem deutschen Regenwetter in die Schwüle der „Gassen und Tavernen des Südens“ entführt.

Beim Flamenco-Abend in Dießen darf ein Gedicht über die unerfüllte Liebe nicht fehlen

Tief hinein die spanische Volksseele taucht das Ensemble gleich mit der Vertonung des Gedichtes „Zorongo gitano“ von Federico García Lorca, einem der größten spanischen Poeten des 20. Jahrhunderts. „Der Mond ist ein kleiner Brunnen, die Blumen sind nichts wert, wert sind deine Arme, wenn sie mich des Nachts umschlingen“, übersetzt Ricardo das Gedicht über (natürlich!) unerfüllte Liebe. Diesen Wechsel zwischen deutscher Übersetzung und Gesang im spanischen Original behält der Flamenco-Gitarrist bei und erleichtert dem Publikum damit auch den intellektuellen Zugang in die fremde Welt des musikalischen und poetischen Südens.

Das Zusammenspiel der Musiker ist beeindruckend. Während Jost-H. Hecker (65) und Ricardo Volkert schon länger als erfolgreiches Duo unterwegs sind, fügt sich der 36-jährige Percussionist und Multiinstrumentalist Ludwig Himpsl, harmonisch ins Spiel der Älteren ein.

Von mexikanischen Kaffeeplantagen und verlassenen Stränden

Gleich fünf Gedichte aus dem Lyrikband „Marinero en tierra“, den der junge Alberti in sehnsüchtiger Erinnerung an die Bucht von Cádiz seiner Kindheit schrieb, hat Volkert mit großem Ensemble vertont und in seine jüngste CD „Marineros en tierra“ integriert.

Mit der Vertonung von Pablo Nerudas Werken wie „Invocación“ oder „Tu risa“ zollen Volkert, Hecker und Himpsl indes einem südamerikanischen Dichter Tribut, der entschieden gegen den Faschismus kämpfte, im „Mutterland“ Spanien und im Heimatland Chile, das ihn schließlich ins Exil verwies. Noch ein Abstecher auf die mexikanischen Kaffeeplantagen zum Liebeskummer geplagten Manuel in „Moliendo café“, bevor die Zuhörer wieder in die Dießener Märzkühle entlassen werden. Doch halt, einmal noch kurz lässt uns Ricardo Volkert von jener Nacht in Carboneras, träumen, „Esta noche en Carboneras“, die alle in seine zweite Heimat Almería versetzt.