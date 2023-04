Soldaten- und Reservistenverein feiert 20 Jahre Partnerschaft mit Schladming

Der Dießener Soldaten-, Reservisten- und Kameradschaftsverein feiert in zwei Jahren 150-jähriges Bestehen. Seit 20 Jahren ist der Kameradschaftsbund Schladming treuer Partner.

Gut besucht von den Mitgliedern des Soldaten-, Reservisten- und Kameradschaftsverein Dießen (gegründet 1875) war die Jahresversammlung im Hotel Gasthof Seefelder Hof. Über ein Drittel der 119 Mitglieder, darunter auch viele Frauen, waren erschienen, um sich über die Aktivitäten seit der letzten Versammlung 2022 zu informieren.

Dies freute besonders den Vorsitzenden Paul Blinia mit seinen Vorstandskollegen. Der besondere Gruß galt den angereisten Gästen aus der Steiermark, vom österreichischen Patenverein, dem Kameradschaftsbund Schladming mit Obmann Eduard Heidelmayer, Vizeobmann Johann Lazlo und Ehrenmitglied Peter Brunner. Seit 20 Jahren besteht die Patenschaft mit den Österreichern, und diese wurde im vergangenen Jahr mit einer Feier und dem Austausch von Fahnenbändern in Schladming bekräftigt. Namentlich willkommen geheißen wurden von Paul Blinia der Ehrenvorsitzende Kurt Ziese, Fahnenmutter Anna Brink, Fahnenbraut Corinna Stranninger, Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul und Oberst Gerd Bayer.

Blinia verwies auf die schwierige Zeit während der Corona-Jahre 2020/21, wo man vereinsmäßig nichts unternehmen konnte und ein Großteil der Vorstandsmitglieder von ihrem Ehrenamt zurücktraten. Mit viel Mühe habe zum Jahresanfang 2022 ein neuer Vorstand zusammengestellt werden können, der sich sehr für den Verein einsetzte und engagiert die Probleme aus den Corona-Jahren anging und löste, so der Vorsitzende.

Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern gestaltete sich schwierig

Mit Bildern an der Videowand blickte Schriftführerin Juliane Blinia auf die Vereinsaktivitäten zurück. Vorstand und Vereinsmitglieder nahmen unter anderem mit Fahnenabordnung an der Forstenrieder Waldmesse, der 150-Jahr-Feier des Soldaten- und Reservistenverein Traubing und der Fahneneinweihe in Bernried sowie der hundertjährigen Jubiläumsfeier des Heimat- und Trachtenvereins Dießen-St. Georgen teil. Im September 2022 fand zum 20-jährigen Jubiläum der Patenschaft mit den österreichischen Kameraden eine mehrtägige Fahrt nach Schladming mit Patenschafterneuerung statt. Es folgten das vereinsinterne Herbstfest, die Teilnahme bei der Sammlung für die Kriegsgräber, die Beteiligung von Vorstandsmitgliedern beim Jahresfest in Schladming, die Feier zum Volkstrauertag mit Fahnenabordnung in Dießen und die Weihnachtsfeier bei den Kameraden in Raisting.

"Jeder einzelne Verein in der Marktgemeinde Dießen, der sich am Geschehen des Ortes und seiner Bürgerinnen und Bürger engagiert, ist sehr viel wert. Wenn ein Verein sich auflöst, geht ein Teil der Lebendigkeit und der Ortsgeschichte verloren", wies Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul in ihren Grußworten hin. Ihr besonderer Dank vonseiten der Marktgemeinde galt den Vorstands- und den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement sowie der Pflege des Dießener Kriegerdenkmals Schacky-Mausoleum. "Die Mitorganisation und Teilnahme am Volkstrauertag erhält Tradition und die Erinnerung an beide Weltkriege mit den damit verbundenen Gräueltaten. Dass diese nicht vergänglich, sondern seit Anfang des Jahres 2022 wieder bedrohlicher sind, als je zuvor, zeigt der jetzige Krieg in der Ukraine", so die Bürgermeisterin.

Langjähriger Mitglieder erhalten Ehrennadel und Urkunde

Mit der Unterzeichnung einer Freundschaftsurkunde vom damaligen Vorsitzenden des Soldaten-, Reservisten- und Kameradschaftsvereins Dießen, Kurt Ziese, und dem Obmann des Soldaten- und Reservistenverein Schladming, Manfred Moser, habe die Patenschaft begonnen, blickte der derzeitige Obmann Eduard Heidelmayer auf die bayerisch-österreichische Patenschaft zurück. Seither seien viele Feste zusammen gefeiert und Ausflüge gemacht worden. In den vergangenen 20 Jahren seien auch zahlreiche Freundschaften geschlossen und gefestigt worden, und man habe sich gegenseitig bei Vereinsfragen ausgetauscht. "Es war für beide Vereine immer wichtig, für Frieden, Freiheit und Menschenwürde einzustehen sowie Tradition und Liebe zum Heimatland zu bewahren."

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden Mitglieder für langjährige und treue Mitgliedschaft mit Urkunde und Ehrenanstecknadel ausgezeichnet und geehrt. Darunter 20 Frauen und Männer, die seit zehn Jahren dem Soldaten-, Reservisten- und Kameradschaftsverein Dießen angehören, für 20 Jahre Peter Fastl und für 40 Jahre Treue zum Verein Wolfgang Schindler, Simon Rauch und Andreas Filgertshofer. Letzterer fehlte entschuldigt. (AZ)