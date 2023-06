Dießen

17:07 Uhr

Was Schafe und Esel in einer Dießener Klinik machen

Schafe spielen bei der tiergestützten Therapie in der psychosomatischen Klinik in Dießen eine große Rolle.

Plus Zum fünfjährigen Bestehen der psychosomatischen Klinik in Dießen findet ein Symposium statt. Dabei geht es auch um Therapien mit Tieren und Pflanzen.

Von Dagmar Kübler

Ausbildung und Austausch sind Ziele, die der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen, die seit Herbst 2022 auch akademisches Lehrkrankenhaus ist, wichtig sind. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher des Jubiläumssymposiums anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Klinik erwartete kürzlich ein breit aufgestelltes Programm mit Vorträgen und Führungen durch das Klinikgelände sowie Therapieräume der Klinik.

Über tiergestützte Therapie wurde von den Reittherapeuten Sarah Völkel, Nadja Thienelt und Markus Schnitzler auf der Schafwiese im Osten des Geländes informiert, und die Gäste konnten sogleich das von Thienelt angeleitete achtsame Beobachten üben. Der Schäfer und Landwirt Markus Schnitzler, dessen Hof auf der Anhöhe im Westen von Dießen liegt, hält Esel, Ziegen, Pferde und Schafe. Stets sei die Frage zu stellen: "Welches Tier passt zu wem?", sagte Schnitzler. So sei der Esel ein Energiesparer, der es zulässt, auch mal in den Arm genommen zu werden, was ein Pferd eher nicht dulden würde. Ziegen seien in ihrer aufdringlicheren Art gut geeignet, um Abgrenzung zu lernen.

