Dießener Trachtler-Nachwuchs freut sich über viele gute Platzierungen

Beim Huosigau-Jugendwertungsplatteln sind die Trachtenvereine aus Dießen und Raisting stark vertreten. Am Ende des Tages ist die Freude über viele gute Platzierungen groß.

Über zahlreiche Erfolge konnten sich die Kinder und Jugendlichen des Heimat- und Trachtenvereins Dießen/St. Georgen beim kürzlich stattgefundenen Jugendwertungsplatteln in Wessobrunn freuen. 21 Kinder und Jugendliche aus dem Dießener Verein nahmen daran teil, aus dem gesamten Huosigau waren es 130. Vom Raistinger Heimat- und Trachtenverein traten zehn Kinder und Jugendliche an.

Bereits bei der Ankunft war das Gewusel aller Kinder und Jugendlichen zu spüren. Denn es war der große Tag, auf den lange geprobt worden war. Die Buam zeigen in den verschiedenen Altersklassen, wie gut sie platteln können. Jeder darf selbst entscheiden, welchen Plattler er vorführt. Die Deandl drehen in einem festgelegten Kreis und präsentieren hier ihr Können: im Takt bleiben, den Kreis schön ausdrehen, eine schöne Rockglocke haben. Sobald der Bua beim Trio einfängt, wird der Paartanz beim Landler begutachtet. Preisrichter sitzen um den Kreis herum und bewerten, was sie sehen.

Fünf erste Plätze gehen beim Jugendwertungsplatteln an den Dießener Trachtenverein

Zunächst wurden die Startnummern ausgelost. Beim Trachtenverein Dießen tanzten neun Madln in der Altersgruppe bis 9 Jahre, in der insgesamt 29 Teilnehmerinnen antraten. Die Dießenerinnen erreichten folgende Plätze: 1. Diana Lindner, 14. Anastasia Promberger, 17. Antonia Scheidl, 19. Emmy Hinterbichler, 21. Emilia Przemek und Bianca Schuster, 23. Silvia Promberger, 26. Viktoria Przemek und 29. Sophie Huber.

Bei den Buam bis 9 Jahren war es sieben Teilnehmer: Vom Dießener Verein kamen Josias Vief auf den 1., Leon Schranner auf den 2. und Moritz Schranner auf den 6. Platz.

Bei der Altersgruppe 10 bis 13 Jahre gab es bei insgesamt 33 Teilnehmerinnen folgenden Ergebnisse für die Dießenerinnen: 1. Luzia Vief, 3. Mia Lindner, 15. Magdalena Elsässer, 21. Helena Reitinger, 23. Luisa Schilp und 28. Lena Bernhard.

Bei den Buam erreichten in derselben Altersklasse (17 Teilnehmer) Anton Leithold den 1. und Carlo Merlin den 13. Platz.

Bei den Buam im Alter von 14 bis 16 Jahren traten 15 Teilnehmer an. Konrad von Thülen erreichte dabei den 1. Platz.

In der Gruppe erreichten die Dießener den vierten Platz beim Jugendwertungsplatteln

Neben den Einzelwertungen trat auch eine Gruppe aus Dießen beim Jugendwertungsplattlen an. Hier drehen und platteln vier Paare vor den Preisrichtern und werden in der Gesamtformation bewertet. Von neun Gruppen erhielten die Dießener den 4. Platz, der 2. Platz ging an den Trachtenverein Wessobrunn, der seit vielen Jahren erstmals wieder beim Jugendwertungsplatteln teilgenommen hatte, was für großen Beifall sorgte. Der 1. Platz ging nach Menzing.

So waren am Ende des Tages Jugendleiter, Eltern und der Jugendmusiker Albert Hinterbichler sehr stolz auf alle, die sich getraut und mitgemacht hatten.

Wer aus Dießen und Raisting beim "Bayerischen Löwen" dabei ist

Für einige Deandl und Buam aus Dießen geht es am 8. Juni nach Steinebach zur „Bayerischen Weltmeisterschaft im Platteln und Drehen“, dem Bayerischen Löwen. Hier sind bei den Einzelwertungen die drei Besten und bei den Gruppenwertungen die ersten zwei Gruppen qualifiziert. Somit fahren vom Jugendwertungsplatteln aus Dießen Diana Lindner, Josias und Luzia Vief, Anton Leithold, Konrad von Thülen sowie Leon Schranner und Mia Lindner.

Auch der Heimat- und Trachtenverein Raisting war beim Jugendwertungsplatteln vertreten und kann mit Antonia Merkl und Milena Heller auch zwei Teilnehmerinnen zum "Bayerischen Löwen" schicken. Die Ergebnisse des Raistinger Trachtennachwuchses im Einzelnen:

Deandl bis 9 Jahre: 7. Anna Friesenegger, 12. Lena Weinbuch, 15. Emma Pscheid, 16. Marie Zanantonio;

Deandl 10 bis 13 Jahre: 2. Antonia Merkl, 5. Lisa Funk;

Deandl 14 bis 16 Jahre: 3. Milena Heller, 8. Milena Michel;

Buam 14 bis 16 Jahre: 14. Benedikt Holl, 15. Simon Silahsoer. (AZ)