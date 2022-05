Utting: Viel Geld fließt in Wohnungen und Betreuungsplätze

Plus Uttings Schuldstand ist wegen großer Investitionen hoch. Die finanzielle Situation wird sich aber entspannen. Wofür die Gemeinde Geld ausgibt.

Der jetzt vom Gemeinderat Utting beschlossene Haushalt ist weiterhin geprägt von großen Investitionen, beispielsweise vom Bau der 88 Wohnungen auf dem ehemaligen Schmucker-Hof. Es gibt aber noch zahlreiche andere Projekte, in die viel Geld fließt. Unsere Redaktion gibt einen Überblick.