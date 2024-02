Fischen

Im Kupfermuseum Fischen gibt es wieder ein Restaurant

Plus Kathy Ondova belebt mit dem "Tasty" das Anwesen aus dem Jahr 1614 in Fischen am Ammersee. Sie und Koch Stefan Posner sind in der Region keine Unbekannten.

Von Susanne Böllert

„Eigentlich wollte ich endgültig raus aus der Gastronomie“, sagt Kathy Ondova, die 24 Jahre lang als Kellnerin gearbeitet hat, „und jetzt bin ich so tief drin, dass ich mein eigenes Restaurant habe!“ Das befindet sich im Kupfermuseum in Fischen und beendet einen Leerstand, der seit dem Auszug des Ammerseewinkels im Erdgeschoss geherrscht hatte. Jetzt kann das Anwesen aus dem Jahre 1614 wieder mit einem kulinarischen Angebot aufwarten und das kulturelle Angebot ergänzen. Denn Siegfried Kuhnkes umfangreiche Kupfersammlung ist schon seit Ende der 1990er-Jahre in dem restaurierten Haus an der Kreuzung Dießener/ Herrschinger Straße untergebracht. Ondovas Tasty bietet ein mediterranes Fusion-Konzept, das Tapas aus dem Mittelmeerraum oder Asien mit Hauptgerichten, auch vegetarischen, kombiniert.

Wer jetzt ein kleines Déjà-vu hat, der irrt nicht. Zumal mit Stefan Posner ein Gastronom in der Küche steht, der vor allem den Herrschingern gut bekannt ist. Führte er doch zuletzt die "Seeheimat“ an den alten Sportplätzen und davor lange Zeit die Zweite Heimat in der Bahnhofstraße. „Das kulinarische Konzept ist tatsächlich ähnlich wie damals in der Zweiten Heimat, denn es hat sich bewährt, die Hauptgerichte wechseln wöchentlich“, erklärt der Koch.

