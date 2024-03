Fußballerinnen des MTV Dießen feiern Kantersieg gegen Neuried

Sehr erfolgreich starteten die Fußballerinnen des MTV Dießen in der Bezirksoberliga nach der Winterpause. Eine Spielerin erzielt drei Tore.

Die Frauen des MTV Dießen feierten zum Auftakt nach der Winterpause in der Bezirksoberliga einen Kantersieg. Mit 9:0 schickten die Damen vom Ammersee den Tabellenletzten aus Neuried vom Platz. Das Ergebnis klingt, als wäre es ein Spaziergang gewesen, doch die Gäste konnten die Partie zumindest in der ersten Hälfte noch vergleichsweise offen gestalten.

Neuried wehrte sich in Dießen nach Kräften und brach erst im Laufe der zweiten Halbzeit auseinander. Den Bann brach Andrea Bichler, die einen Abpraller von Kristina Spitzer in der 29. Minute cool zur Führung einschob. Nur zwei Minuten später bediente Julia Stapff erneut Bichler, die im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Zoe Klein zum 2:0. Kurz vor der Pause flankte Franzi Haydn nach einer schönen Kombination von der rechten Seite und Kristina Spitzer traf zum 3:0.

Nach 58 Minuten führt Dießen schon 6:0 gegen Neuried

Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatten die MTV-Damen erneut Grund zum Jubeln. Eine von Leni Bonomo getretene Ecke konnte Spitzer nutzen. Jetzt lief es endgültig beim Team von Trainer Nico Weis und Neuried war mehr und mehr überfordert. Andrea Bichler marschierte über die rechte Seite durch, legte zurück auf Spitzer, Neuried kratzte den Ball von der Linie, doch Nele Baur setzte entschlossen nach und staubte zum 5:0 ab. Nach Foulspiel an Kathi Hack schnappte sich Leni Bonomo den Ball und hämmerte den fälligen Freistoß in der 58. Minute aus 18 Metern zum 6:0 in den Winkel.

Eine Viertelstunde vor Schluss gab es dann wieder ein schönes Zuspiel von Julia Stapff auf Bichler, die erneut im Strafraum gefoult wurde. Den Strafstoß verwandelte Raffaela Stemmer zum 7:0. Das nächste Highlight ließ nicht lange auf sich warten. Katharina Schultheiß schnappte sich einen Abpraller und jagte den Ball aus 16 Metern ins Netz. Für den Schlusspunkt sorgte dann wieder Spitzer mit ihrem dritten Treffer nach Zuspiel von Zoe Klein.

In der Tabelle rangieren die Damen aus Dießen damit auf dem 2. Platz mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Wolfratshausen. Das Team vom Ammersee hat allerdings auch eine Partie weniger absolviert. Am kommenden Samstag bestreitet der MTV Dießen ein Freundschaftsspiel gegen den TSV Rott. (AZ)