Advent in Fürstenfeld mit Lichterglanz, Markt, Kunst und Musik

Am den beiden ersten Dezemberwochenende verwandelt sich die Tenne im Kloster Fürstenfeld wieder in einen großen Adventsmarkt.

Beim " Advent in Fürstenfeld" präsentiert sich das Klosterareal von seiner schönsten Seite. Am ersten und zweiten Dezember-Wochenende stimmen Lichterglanz, Leckereien, Markt, Kunst & Musik auf die Weihnachtszeit ein – alles bei freiem Eintritt.

Das Besondere am „Advent in Fürstenfeld“ ist der große Indoor-Adventsmarkt. Rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren Adventliches und Weihnachtliches: Christbaumschmuck, Kunsthandwerk, Dekorationen, Geschenkideen, Filz, Schmuck und vieles mehr. Wettergeschützt lässt sich in der Tenne auf zwei Etagen nach Herzenslust stöbern. Der festlich beleuchtete Stadtsaalhof stimmt auf die Weihnachtszeit ein – an Feuerschalen und eingekuschelt auf Sitzbänken mit Fellen, Decken und Kissen. Glühwein- und Schmankerl-Stände verwöhnen mit süßen und herzhaften Köstlichkeiten. Von der klassischen Bratwurstsemmel, über veganes Chili sin Carne, bis hin zu heißen Maroni und leckeren Crêpes. Gemütlichkeit schafft laut Veranstalter auch das Adventscafé in der warmen Tenne.

Großer Indoor-Adventsmarkt in der Tenne

Ein Erlebnis für sich sind die Kutschfahrten des Reitzentrums Kloster Fürstenfeld – auf besondere Weise das Areal erkunden. Bei der vorweihnachtlichen Bastelaktion im Museum können Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren unter anderem Weihnachtskarten oder Geschenkverpackungen gestalten; auch in der Tenne gibt es Bastelangebote. Außerdem lassen das geführte Ponyreiten und der Besuch des Nikolaus Kinderaugen erstrahlen. Für die musikalische Umrahmung sorgen auf der Stadtsaalhofbühne der Philharmonische Chor Fürstenfeld, der Landfrauenchor FFB, die Old School Big Band FFB, der Posaunenchor der Erlöserkirche und vielem mehr. Drehorgelspieler sowie die beeindruckenden Auftritte der Brucker Perchten runden das Programm ab.

Die Kulturwerkstatt „Haus 10“ präsentiert die Ausstellung „Sehen. Kaufen. Mitnehmen“, die Pop-Up-Galerie von Robby Sintern lädt zur Malerei-Ausstellung „Dissonanzen“ ein. Bei der Bildhauer- und Malwerkstatt in der Alten Schmiede können Besucherinnen und Besucher Skulpturen, Keramiken und Bilder bewundern und kaufen. Beliebte Anlaufpunkte sind zudem die in der Klosterkirche ausgestellte Krippe des renommierten Bildhauers Sebastian Osterrieder sowie der Klosterladen, in dem man schöne Bücher, Kalender, Kerzen und vieles mehr entdecken kann. Alle Informationen und das gesamte Programm findet man unter www.adventinfuerstenfeld.de/programm. (AZ)

