Spitzenreiter Passau fordert Dießens Fußballerinnen

Die Fußballerinnen des MTV erwarten in der Landesliga das Topteam aus Passau. Dießen hofft, seine Serie ausbauen zu können.

Seit fünf Spielen sind die Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen inzwischen ungeschlagen. Auch wenn kein Sieg für die Damen in dieser Serie dabei ist – sollten sie diese am Samstag fortsetzen können, wäre das ein enormer Erfolg. Ab 15 Uhr ist nämlich der Spitzenreiter im Ammersee-Stadion zu Gast.

In seinen bislang 14 Spielen hat der 1. FC Passau erst zwei Niederlagen und ein Unentschieden hinnehmen müssen. Sollte den MTV-Damen also auch diesmal ein Remis gelingen, wäre es eine tolle Sache für das Team von Trainer Nico Weis. Allerdings steht auch Passau unter Druck: Zwar hat der Tabellenzweite Amicitia München zwei Punkte Rückstand und ein Spiel mehr absolviert, zugleich ist der Landesligadritte Geratskirchen nur vier Zähler hinter dem Spitzenreiter mit identischen Anzahl an Spielen. Passau darf sich auf dem Weg in die Bayernliga also keinen Ausrutscher leisten.

Hinspiel war eine eine deutliche Angelegenheit für Passau

Die Gastgeberinnen haben in diesem Spiel nichts zu verlieren, könnten aber für die große Überraschung sorgen. Im Hinspiel hatte sich die Mannschaft von Trainer Nico Weis mit 0:4 deutlich geschlagen geben müssen. (ak)

