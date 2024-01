Herrschinger Künstlerin stellt in New York ihre Werke aus

Die Herrschinger Kunstpädagogin Kathrin Kamal präsentiert in der Van-Der-Plas-Kunstgalerie in Manhattan zwei ihrer Bilder.

Ende November erreichte Kathrin Kamal, Herrschinger Künstlerin und Kunstpädagogin, über die sozialen Netzwerke, die Nachricht, dass sie ausgewählt wurde, ihre Kunstwerke bei der Gruppenausstellung „Impressions en plain air“ der Van-Der-Plas-Kunstgalerie in Manhattan, New York, zu präsentieren. Die ursprünglich von Adriaan van der Plas in den 1980er-Jahren im Gramercy Park in New York gegründete Galerie ist heute eine etablierte Kunstgalerie in der Lower East Side. Die Galerie möchte die verlorene Geschichte der Kunstszene der Lower East Side und des East Village wieder zum Leben erwecken.

Mit einer Mischung aus zeitgenössischer, Outsider- und Street-Art ist die Galerie ein Begegnungsort für Kunstschaffende und Kunstinteressierte geworden, die vor allem die authentische Kreativität fördern wollen, welche in diesem Viertel seit Generationen gelebt wird. Kathrin Kamal studierte Kunstpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und versucht seither, ihre Kunst weiterzuentwickeln. Zusammen mit ihrer Familie lebt sie am Ammersee. (AZ)