Film über den Landkreis Weilheim-Schongau wird international ausgezeichnet

Der visuelle Rundflug über Landschaften und Kommunen des Landkreises Weilheim-Schongau zum 50. Geburtstag begeistert die Preisjury beim Worldmediafestival 2023.

Der Film des Landkreises Weilheim-Schongau anlässlich seines 50. Jubiläums (2022) wurde mit einem internationalen Filmpreis ausgezeichnet. Beim Worldmediafestival 2023, einem der bedeutendsten internationalen Wettbewerbe für audiovisuelle, gedruckte und online-Produktionen aus den Bereichen Information, Bildung und Unterhaltung, wurde der Landkreisfilm nun mit einem Intermedia-Globe Silver in der Kategorie "Public Relations: Countries, Cities and Regions“ ausgezeichnet.

Der Landkreis Weilheim-Schongau hatte für das Projekt die Indoc-Film beauftragt, den Film in Zusammenarbeit mit dem Flugunternehmen SkyMagic zu produzieren.

"Wir freuen uns sehr, dass unser Film nicht nur die Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger begeisterte, sondern jetzt auch in internationalen Fachkreisen Anerkennung fand“, sagt Hans Rehbehn, Pressesprecher des Landratsamts Weilheim-Schongau. Sein Stellvertreter Klaus Mergel ergänzt: "Die Idee, die dahintersteckte, war es, alle landschaftlichen, architektonischen, technischen und kulturellen Highlights des Landkreises aus der Vogelperspektive zu zeigen und den Menschen vor Augen zu führen, in welchem Paradies wir eigentlich hier leben.“

Pressestelle im Landratsamt organisiert Festprogramm zum Kreisjubiläum

Die Pressestelle, zu der auch die Mitarbeiterinnen Erika Breu und Elisabeth Mattes gehören, hatte 2022 ein umfangreiches Festprogramm zum Landkreisjubiläums organisiert, zu dem auch eine Ausstellung im Radom Raisting, eine 83-seitige Publikation, ein Festakt und der prämierte Film gehörten. Auch bei den Machern des Films ist die Freude entsprechend groß. "Wir freuen uns sehr über diese großartige internationale Auszeichnung und danken allen, die im Landratsamt zum Gelingen beigetragen haben, ebenso wie den Sponsoren für ihre tolle Unterstützung“, sagt Christina Kahlert, Indoc-Chefin und Regisseurin des Films.

Der Rundflug über den Landkreis startet und endet am Radom in Raisting, wo der Film am 1. Juli 2022 uraufgeführt wurde. Die Flugroute führt den Zuschauer zunächst in östlicher Richtung über den Starnberger See, dann weiter nach Süden über Penzberg und Habach. Nach einem Abstecher über die Wieskirche geht es wieder nach Norden über Peiting, Peißenberg und Weilheim zurück nach Raisting. Eine eigens komponierte Musik und erläuternde Untertitel begleiten den gut elf Minuten langen Film. Einige Unternehmen entlang der Flugroute haben als Sponsoren zur Umsetzung des Projekts beigetragen. Sie tauchen im Film als Beispiele für die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die Vielseitigkeit des Landkreises Weilheim-Schongau auf. (AZ)

