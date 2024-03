Oldtimer-Malerin Ulissa stellt im Museum in Amerang aus

Künstlerin Ulissa ist mit ihren Oldtimer-Porträts bekannt geworden. Eine Ausstellung im Ameranger Automobilmuseum liegt da nahe. Zu sehen ist sie ab Karfreitag.

Das Automobilmuseum EFA Mobile Zeiten in Amering im Chiemgau eröffnet am Karfreitag, 29. März, die Saison 2024 mit der Sonderschau ARTmobil by Ulissa. Mit ihren live gemalten Oldtimer-Porträts will die Pähler Künstlerin mit Atelier in Stillern, die eigentlich Elisabeth A. Unglert heißt, Leben und Galerie-Flair in das 2019 neu gestaltete Automobilmuseum bringen. Ulissas Bilder sind allesamt live entstanden und lassen „altes Blech“ in Tusche-Aquarell lebendig werden.

Ulissa zeigt Highlights aus über 30 Jahren in dieser Ausstellung: Old- & Youngtimer, Motorräder, Prewar- & Sportscars, Lkw-Oldies und sogar nostalgische Lokomotiven werden passend zur Modelleisenbahn-Erlebniswelt zu sehen sein. Ihre Leidenschaft für alte Autos entdeckte Ulissa auch in einem Museum: im Musee National de L'Automobile, besser bekannt als Bugatti-Museum in Mülhausen im Elsass. Dort in der Collection Schlumpf entstanden ihre ersten kolorierten Tusche-Zeichnungen, informiert eine Mitteilung.

Ulissa malt schon seit über 30 Jahren Oldtimer

Seit 1990, also im selben Jahr, wie das Automuseum in Amerang gegründet wurde, malt die mobile Künstlerin nun schon Oldtimer, auch als Auftragsarbeiten. Auf diese Idee wurde sie von den Autobesitzern selbst gebracht, die sich freuten, dass Ulissa beim alljährlichen "Streets National" in Hannover ausgerechnet “ihr” Fahrzeug porträtierte. Denn als Design-Studentin hatte sie dort als Besucherin einfach gezeichnet. Beschreiben lässt sich der gefundene Stil mit Auto-Werbung aus den 40/50er-Jahren: eine Kombination aus Fahrzeug-Modell plus Typografie und Markenkult. Ihre Motive fängt die Künstlerin zuerst freihand als dynamische Bleistift-Studie formal ein, um diese dann lebendig mit Aquarell-Farben in ihrem Ulissa-typischen Stil farbig umzusetzen. In drei Jahrzehnten sind so über 300 carARTs-Motive entstanden. Ihre künstlerischen Illustrationen waren anfangs zumeist Auto-Oldtimer, bis sich Motorräder, Trikes und Quads und irgendwann auch historische Nutzfahrzeuge dazugesellten. Inzwischen ist vom Flieger über vereinzelte Schiffe bis hin zu diversen Lokomotiven alles vertreten.

Weder Publikumsgedränge noch kurze Rallye-Stopps können Ulissa bremsen

Am liebsten zeichnet und malt sie ihre Eindrücke direkt vor Ort, also live am Motiv. Weder Publikumsgedränge bei Oldtimer-Messen noch ultrakurze Zwischenstopps bei Auto-Rallyes halten die Künstlerin davon ab. Als künstlerische Attraktion hat sie damit schon viele Veranstaltungen bereichert und besondere Erinnerungsmomente geschaffen. Seit Beginn bekommt sie als "die Oldtimer-Malerin" Einladungen zu Events. Ein Highlight war 2006 beim Concours d'elegance vom Goodwood Festival of Speed (GB): Ein Foto, wie die mobile Künstlerin auf dem „The Cartier Style et Luxe Lawn“ einen Deutsch Bonnet live malte, schaffte es sogar bis in ein australisches Automagazin.

Auch bei zahlreichen Treffen und Rallyes in der Region ist Ulissa dabei, zum Beispiel 333-Minuten-Rallye, Pfaffenwinkel-Classic, GasolineGang, Oldtimer-Treffen beim Rewe in Fischen, Porsche- und Gipfel-Treffen auf dem Hohen Peißenberg.

Die fertigen Werke präsentiert Ulissa in ihrer Online-Galerie unter www.carARTs.de und auf ihrem Instagram-Kanal.

Die Ausstellung "ARTmobil by Ulissa" in Amerang läuft bis 30. Juni 2024.

Ulissa stammt aus Augsburg und studierte in Hannover

Die gebürtige Augsburgerin (Jahrgang 1967) ging 1988 zum Design-Studium nach Hannover und arbeitete dort als Designerin in den Bereichen Mode, Grafik, Neue Medien und IT. 2004 zog es sie wieder nach Bayern, wo sie seit 2006 am Ammersee lebt. Elisabeth A. Unglert ist in den Bereichen Kommunikation, Design und als freischaffende Künstlerin tätig und gibt Kurse.