Auf der Suche nach dem Vogel des Jahres in die Raistinger Wiesen

Das Braunkelchen ist Vogel des Jahres 2023. In den Raistinger Wiesen halten Naturfreunde Ausschau nach dem Tier.

Das Braunkehlchen wurde zum Vogel des Jahres 2023 gewählt. "Noch vor wenigen Jahren war es in Bayern weitverbreitet", heißt es in einer Pressemitteilung der LBV Kreisgruppe Landsberg. Seine Lebensräume haben sich allerdings sehr verschlechtert. Seine Gelege werden durch die Mahd während der Brutzeit bedroht. Der Einsatz von Pestiziden führt zum Rückgang der Insekten. Somit steht den Vögeln weniger Futter zur Verfügung. Auf den Wiesen bei Raisting gibt es das Braunkehlchen noch und bei einer Führung am Samstag, 20. Mai, halten die Teilnehmenden Ausschau nach dem Vogel. Die Führung beginnt um 7 Uhr am Parkplatz an der neuen Ammer zwischen Dießen und Fischen und dauert bis 11 Uhr. (AZ)